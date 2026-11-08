醫善同行｜拆解扭傷、骨裂及骨折之別

醫善同行｜劉詠敏



秋風起，又到了行山的好季節。不少市民趁天氣轉涼，到郊外遠足，享受大自然。不過，山路崎嶇不平，稍一不慎便可能踏錯腳，導致俗稱「拗柴」的腳踝扭傷，嚴重時甚至可能骨裂或骨折。究竟三者有甚麼分別？如果受傷後仍然可以走路，是否代表沒有骨折？



行山時最常見的腳踝扭傷，是腳掌突然向內翻，令腳踝外側的韌帶受到過度拉扯。當中最容易受傷的是距腓前韌帶（ATFL）及跟腓韌帶（CFL），嚴重時更可能傷及距腓後韌帶（PTFL）。

扭傷主要涉及韌帶受損，程度可以由輕微拉傷至部分或完全撕裂。至於骨裂，其實也是骨折的一種。醫學上只要骨骼出現斷裂，不論是否完全斷開，都屬於骨折。一般人所說的「骨裂」，通常是指程度較輕、沒有明顯移位或不完全斷裂的骨折。

不少人以為，骨折一定會痛得無法走路，而扭傷則只是輕微腫痛。事實上，三者都可能出現腫脹、瘀傷及疼痛，單憑外觀或能否走路，並不足以判斷傷勢。

例如小腿脛骨（Tibia）是主要承受體重的骨骼，若出現嚴重骨折，患者可能無法站立或負重，走路時亦會感到劇痛。但部分沒有明顯移位的骨折，患者仍有可能勉強走路。因此，即使拗柴後仍能自行落山，也不代表一定沒有骨折。

拗柴後應如何處理？冰敷未必是首選

如果行山途中不慎拗柴，首先應停止活動，避免再次扭傷。處理急性軟組織損傷，最重要是保護受傷部位、控制腫脹，並在傷勢許可的情況下，循序漸進恢復活動。

其中一個重要步驟是壓迫包紮（Compression），利用彈性繃帶為患處提供適度壓力，減少過度腫脹；在安全及可行情況下，亦可抬高患肢，協助控制腫脹。不過，包紮不應過緊，以免影響血液循環。

過往不少人習慣受傷後立即冰敷，但近年醫學界對冰敷的作用有不同看法。由於受傷後的炎症反應，也是身體修復受損組織的自然過程，有觀點認為過度抑制炎症可能影響組織癒合。冰敷雖然可以暫時減輕痛楚，但對長遠康復的幫助仍缺乏充分證據，因此不應單靠冰敷處理傷勢。

至於熱敷及按摩，在急性受傷初期亦不建議自行進行。熱敷可能令腫脹加劇，而在未確定有沒有骨折或其他組織損傷前，貿然按摩亦可能令傷勢惡化。

若傷者痛楚劇烈、無法負重，或懷疑出現嚴重骨折，切勿勉強繼續行山，應視乎現場環境尋求救援。

沒有骨折，不代表不用治療

受傷後，醫生會透過臨床評估，判斷是否需要照X光檢查骨折；如懷疑有較嚴重的韌帶或其他軟組織損傷，亦可能需要進一步接受磁力共振（MRI）檢查。

如果確認沒有骨折，是否代表只要休息便會自然痊癒？答案未必。

即使只是扭傷，受損的韌帶仍然需要時間修復。治療方式須視乎傷勢而定，部分患者可透過適當包紮、活動及復康訓練逐步恢復；若有骨折，則可能需要固定患處，讓骨骼癒合。

另一個常見迷思是，扭傷後應該完全臥床休息，還是繼續走路？

其實兩種極端做法都不理想。若已排除骨折，患者可根據痛楚及受傷程度，在專業指導下逐步恢復活動，但不應勉強負重。如果腳掌一踏地便感到疼痛，就不宜強行走路，以免加重原有損傷。

復康不只止痛 更要恢復肌力及平衡力

物理治療在扭傷後的復康過程中十分重要。受傷後除了韌帶受損，腳踝的活動幅度、肌肉力量、平衡力及本體感覺，都可能受到影響。

復康初期可按個人情況進行簡單的腳踝活動，例如「腳踝泵運動」（Ankle Pumps），即將腳掌緩慢向上及向下活動；亦可以嘗試用腳尖在空中寫英文字母，逐步改善關節活動幅度。

隨着傷勢好轉，便可逐步加入小腿及腳部肌力訓練，以及平衡和本體感覺訓練，例如單腳站立，或在專業指導下使用平衡板，幫助腳踝重新適應不同地面的變化。

康復需時多久，則取決於受傷程度、涉及的組織及患者本身的身體狀況。即使同樣是骨折，傷及主要承重的脛骨，與傷及腓骨（Fibula），治療及負重安排亦可能不同。年齡及身體恢復能力，同樣會影響康復進度。

忽略復康 小心反覆「拗柴」

部分患者受傷後，即使已能正常走路，甚至恢復跑步，腳踝仍然隱隱作痛，這可能與患處持續腫脹、軟組織繃緊或關節活動幅度尚未恢復有關。若缺乏適當復康，腳踝肌力及平衡力亦可能下降，增加日後反覆扭傷的風險。

要預防行山受傷，除了選擇具足夠支撐及抓地力的行山鞋，平日亦應加強大腿、小腿肌肉及平衡力訓練，尤其落山時需要較強的大腿肌力，以穩定身體及控制重心。

無論扭傷或骨折，都不應忽視後續治療。透過適當評估及循序漸進的復康訓練，有助恢復腳踝功能，減低再次受傷的風險。

作者劉詠敏是「醫善同行」醫學顧問，註冊營養師。



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