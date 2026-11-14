風起守護｜防中風口訣再升級？一文看清「重視談笑用兵」

風起守護｜劉巨基醫生



為了響應「世界中風關注日」，港大中風研究組（下稱「研究組」）早前聯同香港中風學會及香港中風基金，於10月底在奧海城舉辦「全民防『風』嘉年華」，現場氣氛熱鬧。作為主辦方的一員，筆者穿梭於免費體檢、講座、親子共讀與遊戲攤位之間，走到預防中風的展板前，只見幾位市民駐足細看，其中一位中年男士滿臉疑惑，忍不住開口問道：「我聽過『談笑用兵』是預防中風口訣，但這裏寫着『重視談笑用兵』，兩者是同一回事嗎？」機不可失，我立刻上前解答：「先生好眼力！『重視談笑用兵』是升級版的口訣，特別加入了以往未涵蓋的症狀，也就是『重』和『視』。」



一成病人出現平衡力差或視覺障礙

根據香港的數據，約五成中風患者在症狀初出現4.5小時後才抵達醫院接受救治，而每延誤一分鐘，就可能造成約190萬個神經元死亡，嚴重危害患者接受有效治療的黃金機會，直接影響其康復前景。

再者，源於研究組的一項研究，我們回顧了2019至2022年間，本地四家公立醫院逾6,500名急性中風患者的臨床資料，發現約一成病人入院時，出現了平衡或視覺障礙，例如眩暈、步履不穩、看東西有重影，甚至不同程度的視力受損以至失明。

雖然英文口號「BE-FAST」早已涵蓋中風的常見症狀，但大家熟知的中文口訣「談笑用兵」（FAST）卻未包括上述身體平衡及視力相關的警號。

「重視談笑用兵」中英文互相呼應

「為了與『BE-FAST』呼應，同時提高大家的警覺，現在推出了新的中風口訣『重視談笑用兵』。新加入的『重』代表平衡，『視』則關乎視力。」我順道向圍觀的市民講解，一旦突然出現以下任何徵兆，必須及早求醫：

重（平衡）：步履不穩、失去重心或失去身體協調能力；

視（視力）：視野模糊或出現重影；

談（言語）：說話含糊不清、詞不達意或無法表達；

笑（面容）：面部表情不對稱、嘴角下垂或笑時歪斜；

用（肢體）：單側肢體無力、麻木或無法抬起手腳；

兵（救兵）：一旦察覺上述任何一項徵兆，立即尋求醫療協助。

經典童書角色繪本助親子共讀

聽罷，那位男士恍然大悟。見他們一家大小同來，我便推介他們去玩攤位遊戲，順道參加親子共讀環節。小朋友一看到共讀區牆上的「奇先生妙小姐」（Mr. Men and Little Miss）巨型繪本，便興奮地上前逐頁翻看。「小朋友，待會和爸媽一起聽故事好嗎？」我遞上一本實體繪本，書名是《衝衝衝嘉年華—和匆忙先生一起認識血壓！》，正好讓孩子透過閱讀，從小認識中風相關的健康知識。

其實自去年起，研究組便與英國經典童書角色「奇先生妙小姐」合作推出兒童圖書，希望為親子閱讀時光注入健康教育意義。我們更藉此推動「親子共學計劃」，走訪中小學及幼稚園舉辦遊戲與講座。

繼首本介紹中風口訣的《天旋地轉的野餐》後，第二冊《衝衝衝嘉年華 — 和匆忙先生一起認識血壓！》，亦即是我剛才遞上的繪本，於10月中面世。這本書聚焦於高血壓，強調它是可以改變的中風風險因素。大家也許不知道，在55歲以下的年輕中風個案裏，高達六至七成患者有高血壓；而出血性中風患者中，高血壓比例更超過八成。

培訓市民成為「防『風』大使」

隨後，我在台上的講故事環節以後，講解腦部與血壓的知識。在問答環節中，我發現孩子們其實相當聰明，認識不少身體器官，只要稍微運用譬喻，他們就能理解中風與血壓的原理。生動的繪本，確實能讓防病知識深深印在他們腦海中。

適逢明年港大醫學院成立140周年，這套童書將會迎來新成員。明年初起，我們會陸續推出以膽固醇、心房顫動等多本以中風風險為主題的繪本，並組合成盒裝圖書（Box Set），期望能送達全港的幼稚園及小學。

此外，研究組與香港中風基金即將推出全新的社區保健計劃，招募並培訓市民成為「防『風』大使」。無論是大學或中學生、醫護、病友組織還是公眾，都可以參與其中。大使們將學習心腦血管風險管理，日後在社區內協助推廣預防中風的資訊，鼓勵市民持續保持及關注個人心腦血管健康，推動全民健康意識。

回顧這次嘉年華，看着男女老幼投入其中，印證了將防治中風的訊息帶入社區、走進公眾的重要性。只要多走一步，把艱澀的醫學知識化作貼地的生活常識，每個人都能實踐健康生活態度，遠離中風。

作者劉巨基醫生是香港大學中風研究組主任，香港大學醫學院內科學系臨床副教授，瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生。



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