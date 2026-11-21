來稿作者：楊華勇



2026年11月19日下午，深圳麒麟山莊麒麟苑，習近平、普京、特朗普並肩而立，留下中俄美三國最高領導人史上首次三方合影。幾小時後，《中俄美元首和平宣言》出爐，重申核戰爭打不贏也打不得、推動聯合國改革、增加精煉石油產品供應、反對國際刑事法院濫用管轄權。輿論場裏不少人忙着算「中國贏了什麼」——是特朗普親自接機、戰機飛越的禮遇？是APEC全家福裏打破慣例的「C位三人組」？還是普京帶上三位副總理七位部長的高規格代表團？這些當然都是「面子」，但真正的「裏子」，是中國把「大國協調」的議程設置權，第一次穩穩地拿在了自己手裏。



贏在「場次」：

從參與者變成東道主

過去30年，中美、美俄、中俄雙邊會晤不少，但三方坐在一張圓桌前、由一方主持、三方共同署名發文，這是頭一遭。

更關鍵的是地點與名義——不在日內瓦、維也納、赫爾辛基這些西方調停老地方，而在深圳；不叫「G2擴展會」也不叫「新雅爾達」，而叫「中俄美元首會晤」，主題由中方定為「維護世界和平，促進大國關係戰略穩定」。這意味着什麼？意味着中國不再只是全球風險的「承受方」或「調解邀請方」，而是把三大安理會常任理事國拉進自己設計的對話框架裏。習近平提的四點——相互尊重、和平共處、合作共贏、對話協商——不是客套話，是給這場會晤裝了「作業系統」：以後三國再鬧摩擦，回看今天這份文本，就有據可依。

禮遇層面的「特殊安排」同樣有信號價值。特朗普抵深由習近平親自赴機場；普京走帶棚貴賓梯、蔡奇接機。這些不是鋪紅毯那麼簡單，是用外交儀軌告訴全世界：在中方這裏，美俄不是「來客分級」，而是「同桌同級」。

贏在「穩俄」：

把莫斯科從焦慮裏拽回來

特朗普這兩年越來越愛講「G2」，俄羅斯的危機感是真實的——美俄本是冷戰兩極主角，如今若中美單獨定義世界秩序，莫斯科怕被降格。

深圳這局，中國做了三件事。主動配合俄方9月提出的三方會晤動議，給普京東道主級舞台；合影站位讓普京居右、特朗普居左，視覺上「三足」而非「兩強一弱」；宣言裏寫進「國家同意原則、官員豁免、國際刑事法院不得濫權」——這幾條精準踩在俄羅斯最在意的主權敘事上。

贏在「降美」：

給華盛頓不下桌的理由

特朗普需要什麼？中期選舉剛挫、通脹未消、中東泥潭、俄烏拖尾。他來深圳，拿到了公開場合被稱「偉大領袖」「非常棒私人關係」的情緒價值；能源條款裏「增加精煉油供應、穩定能源流動」的實利；核風險對話、防擴散機制——這是美國國內政治能包裝成「成果」的東西。

中國付出的，是不逼美國在俄烏、台灣、科技戰上當場簽字，只換「對話不關門的承諾」。習近平總結得很直白：「只要對話不停止、大門不關上，和平就有希望。」

對北京來說，比「贏一輪貿易談判」更重要的是，把中美從「隨時可能擦槍」狀態，調回「吵歸吵、桌還在」狀態。

贏在「全球敘事」：

多極化從口號變成圓桌

G7是西方內循環，金磚上合是南方+俄，聯合國G20大而散。深圳這一場，補上了最缺的那塊——跨陣營、跨意識形態、擁核三常的直接對話。

宣言雖短，四條全是「負責任的底線」。聯合國改革常任理事國牽頭；能源不武器化；國際司法機構不越界；核戰爭打不得、談減險。

把「大國不掀桌」寫成了三方書面共識。對全球南方、對歐洲、對中東那些被大戰餘震晃着的國家，深圳時刻等於一顆定心丸。

中國在這裏賺到的，是「秩序供給者」身份——不是霸權式供給，是「我搭台、你們來、底線共簽」的供給。這種軟權力，比GDP數字更難被制裁。中國真正拿到的，不是「擊敗誰」，而是三樣東西：議程權（誰定題）、站位權（誰中間）、重啟權（門別關）。

特朗普回去能講「我讓世界安靜了一天」，普京能講「俄羅斯重回三巨頭桌」，而中國拿到的是更長的東西——當世界最重要的三個人願意在同一張深圳圓桌上拍照時，規則就已經悄悄改了。大國博弈不總靠奪城略地。深圳這一下午，中國沒喊一句「勝利」，但把未來幾年大國誤判的門檻，往上抬了一截。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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