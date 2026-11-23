來稿作者：張美雄



深圳APEC落幕，外界焦點很快回到中俄美三方會晤、關稅安排與地緣政治。但對香港而言，更值得細看的，是國家主席習近平在領導人非正式會議上提出建設「亞太共同體」以及其「四樑八柱」的核心框架。該框架以經貿、聯通、創新、發展四大支柱為骨幹，把貿易、基建、規則、數據、人工智能、綠色轉型、就業和人才流動等議題，納入同一張操作藍圖。對香港來說，這是一張值得認真研究的藍圖。



亞太共同體並非首次出現

「亞太共同體」並非今次才出現。2020年，APEC已通過《2040年亞太經合組織布特拉加亞願景》，提出在2040年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體。今次深圳峰會把這個目標寫進正式主題，習主席更提出推動建設和衷共濟、開放融通、開拓創新、包容發展的亞太共同體，為亞太經濟體攜手開創新局面指明方向。

這個框架之所以值得重視，是因為它超越了傳統的「自由貿易」或「區域合作」，將上述多個領域納入同一張操作藍圖。未來的區域合作，已不只是關稅減免，而是法規標準互認、跨境營商制度銜接，以及數據、人才和專業服務如何流動。對香港而言，這意味着我們必須在「資金和人才進出內地」的傳統定位上，尋找更深層的制度角色。

習主席亦宣布，中方將提供2,000萬美元資助APEC務實合作，並在深圳設立亞太共同體研究中心；同時在數字技術、數據跨境流動、清潔能源及中小企業發展等領域設立合作機構。這些安排未必即時改變市場，但它們指向一個清楚的方向：亞太合作正從原則討論，進入機制建設。

香港的位置在「軟聯通」

四大支柱中，香港最不應缺席的，是「聯通」。

習主席提出，要鞏固「硬聯通」，完善基礎設施網絡；同時增強「軟聯通」，促進政策和監管協調、深化跨境支付合作，並維護產業鏈供應鏈穩定暢通。香港未必需要與深圳比拼港口、鐵路或製造規模，但在「軟聯通」上，香港有別人不易取代的條件。

香港的普通法制度、資金與資訊流通、國際融資網絡、專業服務及知識產權保障，正是把不同經濟體連接起來的基礎。要實現高效的政策和監管協調，需要一套與國際接軌的規則體系與爭議解決機制。當內地企業走向國際，它們需要符合國際標準的法律、會計與合規安排；當國際企業進入大灣區，它們同樣需要理解內地市場的規則與應用場景。香港的價值，正是在這些跨境場景中，提供可預期的制度保障。

行政長官李家超在APEC期間重申，香港是大灣區與亞太區的「超級聯繫人」和「超級增值人」。這個定位能否成立，最終取決於制度設計與政策執行能否真正降低企業的合規成本，讓市場感受到跨境營商環境的優化。

從四大支柱找香港的切入點

除「聯通」外，其餘三大支柱同樣值得香港留意。「經貿支柱」要求推動區域經貿協定對接，提升貿易投資便利化和數字化水平。香港的專業服務，正可以在跨境合規、標準對接、爭議解決和市場准入上發揮作用。從政策制定的角度看，市場主體最需要的，是一個規則清晰、成本可控、風險可預期的營商環境。

「創新支柱」則直接指向人工智能和數字經濟。習主席提出加強數字基建、完善區域數據治理、實現高效便捷安全的跨境數據流動。這正是香港必須認真處理的課題。以河套深港科技創新合作區為例，香港科研機構與內地醫院能否在合規前提下共享臨床數據，關鍵不在於是否有合作意願，而在於跨境數據治理、倫理審批、知識產權及產業轉化的規則是否清晰。

「發展支柱」同樣值得香港留意。習主席提出拓展綠色低碳合作、促進就業和職業技能開發及青年人才交流。香港的綠色金融、專業培訓、國際網絡和社會服務經驗，都可以成為參與區域合作的切入點。香港無需包辦所有環節，只需集中精力做好自己最具優勢的部分。

香港要做好亞太接駁者

APEC之後，香港的下一站，要從被動等待「大灣區機遇」上門，轉為主動成為亞太共同體的接駁者。

要讓香港真正接入亞太共同體的運轉，在政府層面，需要打破部門壁壘，進行政策創新與頂層設計，梳理清楚香港企業與專業界別可以如何參與數據跨境、清潔能源等合作機制；工商界則要把峰會上的議題，轉化為落地的商業配對與標準對接。至於青年與專業團體，更應主動走進前線，把這些宏觀倡議變成具體的考察、交流與實戰機會。

香港不能只靠食老本。若我們仍只把自己視為資金和項目的中轉站，當內地城市直接對接國際的能力越來越強，香港的獨特性便會受壓。反之，若香港能把普通法、國際金融、專業服務和全球網絡，轉化為企業真正用得上的跨境能力，便有條件在亞太共同體的建設中，找到自己的位置。

APEC落幕之後，真正的考驗才剛開始。所謂接駁者，就是要讓亞太共同體在運轉時，發現離不開香港的制度接口。這就需要把「超級聯繫人」和「超級增值人」，從口號落實為企業可預期的規則與高效的跨境服務。這，才是香港的下一站。

作者張美雄是西貢區議員，大灣區青年企業家協會副會長。



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