多聲道｜取消大廈強檢　為預備病毒常態化作好準備

隨住新冠病毒的不斷變種，病毒症狀變得已較輕微。本港疫情也漸漸回穩，確診個案由月初過萬宗下落到三千多宗，香港各界也出現了「未病死已經餓死」的強烈聲音。事實上，經濟在新冠疫情下百業蕭條，港府應因時制宜，防疫措施靈活作變通安排。



來稿作者：張美雄



政府於9月23日宣布實施「0+3」方案，全面取消酒店隔離，並改為三天自主防疫。在港府決定放寬之前，9月15日筆者也曾聯同旅遊業代表到政總請願，希望盡快通國際關，調整檢疫安排，振經濟利民生，而政府也聽取了民意，在一星後放寬了邊關防疫。可是，「0+3」也只是邁向病毒常態化的第一步。長遠來說，港府需要從速為完全通關、完全放寬做好準備。

「0+3」作用有限 應考慮盡快「0+0」

實施「0+3」方案在短期內為本港經濟帶來的影響還未算大，但為長遠的經濟著想，本港要長期與其他城市競爭，應考慮盡快放寬措施而推行「0+0」。

香港作為國際大都會，其政策卻落後於其他國家。同屬國際城市的新加坡，早於本年4月已放寬入境限制，而鄰近國家如日本、韓國和泰國也早放寬了入境限制。「0+3」的確會提升出外率，但難以刺激入境遊。當鄰近國家都實行「0+0」時，到訪香港的吸引力便會大減，而且許多國際金融機構也因不願接受隔離而不在香港舉辦展覽。

嚴格的隔離措施也大大打擊了香港的旅遊業和航空業。旅遊業作為香港的主要經濟支柱之一，再加上因受疫情影響，經濟變得微弱，更有可能於經濟衰退的情況下完結2022年。本港於《2022年全球城市指數報告》中排名第五，僅次於第四位的新加坡，全球金融中心指數更顯示新加坡取代了香港而成了全球第三大金融中心。香港作國際城市，需慎重考慮其定位，在防疫及經濟上作出平衡。

下一步：取消大廈強檢

除了放寬入境限制外，大廈強檢也應在完全通關前儘早取消。的確，在疫情初期，強檢能有效地找出病毒的源頭，但在疫情的第三年，疫情初期的措施還應用於現時就未免已過時了。

強檢的目的原為要找出社區中的隱形傳播者去打斷病毒傳播鏈，但現時實際上單憑強檢根本不能減少確診個案，還有可能因陰性的市民要跟陽性的一同排隊而感染病毒，其實際作用又有幾大？另一方面，強檢後該大廈多了幾多確診現在衛生署又不公佈，而該大廈為什麼會落入強檢令，衛生署也沒有提供相關準則。

現時，大廈強檢令不但實質用途低，還有可能做成擾民的反效果。強檢令規定中招大廈的居民，必須兩天內到任何一所社區檢測中心做核酸檢測。筆者作為區議員，得悉許多市民因此而十分奔波勞碌。打工仔需要在返工前或放工後趕去社區檢測中心，而長者、行動不便人士、或扶老攜幼的家庭亦需要周圍頻撲，我也曾目睹行動不便的長者，強行要坐著輪椅到社區中心做檢測。

本人曾多次收到相關的居民求助，他們擔心實際上趕不及做核酸檢測。例如不少大廈在星期五中了強檢令，但求助市民家中小朋友不足三歲，需要周圍撲「便便樽」為小朋友強檢，然而，大家都知道週末很多公共部門的關閉，當筆者代為向政府官員查詢時他們也解答不到。

事實上，以我的選區環保南日出康城為例自己負責的地區，早陣子幾乎每日區內的大廈輪流中強檢令，每晚深宵時份街坊在得悉自己的大廈「中招」時也感到焦慮，甚至質疑衛生署現時是為做而做，不但對追查源頭沒有任何作用，而且勞民傷財。

總括來說，經歷新冠病毒肆虐了香港近三年，香港市民均覺得身心疲累。隨着病毒減輕，政府必需要準備好病毒常態化作好準備，除了對外放寬出入境限制外，對內也應因時制宜，檢討現時防疫機制，例如取消大廈強檢零，減輕市民壓力及負擔，才能夠進一步重新振興本港經濟。

作者張美雄是西貢區議員、民生圓桌召集人。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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