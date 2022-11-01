多聲道｜排除中國對CPTPP將弊大於利

今年，新加坡是CPTPP的輪值主席國。10月8日，貿工部長顏金勇主持了第六次委員會會議並在會後召開記者會，顏金勇說：「關於英國加入CPTPP的討論正在進行。由於這是第一個申請加入的經濟體，對我們很重要的一點是要把它處理好，制定正確的程式，以維持CPTPP的高規格和遠大的市場准入要求。」



這一資訊，明示著CPTPP入會的高規格條款，只會向上升，不會往下降。可以說，破除了外界希望CPTPP能調整入會標準的期盼。



來稿作者：陳文坪



回顧2017年，當美國總統特朗普上台執政後，隨及簽署檔退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。一度胎死腹中的TPP，在日本的協調下，並擔當領導角色推動後易名為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

CPTPP正式成立於2018年。目前有11個成員國，分別是澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南，總人口將近5億，總國內生產總值（GDP）超過13.5萬億美元。而日本是該協定的最大經濟體、也是世界第三大經濟體。

根據所制定的貿易規則，CPTPP是目前全球最高標準的自貿協定。換句話說，CPTTP的條款比起WTO、RECP的入會準則還來得嚴苛要求。

2020年退出歐盟的英國，在「失去」歐盟這一自貿市場而須耗時重新談判中，也在2021年1月正式申請加入CPTPP。英國是目前世界第六大經濟體，除日本外，其它成員國的經濟總量都比英國來得少。可見，能吸引英國加入，說明CPTPP的重要性不言而喻。

英國在2021年提交申請加入CPTPP，審核程式於去年9月就開始。若獲准加入，英國將是CPTPP成立後的首個新成員國。

英國條件高門檻 令人卻步或裹足不前

英國早已是發達國家，無論在經濟、法律、自由市場、競爭力、政府透明度等方方面面都達到了國際要求或水準。批准英國加入CPTPP只是時間問題，進一步說是程式上的問題。與英國相比，目前11個成員國中，一些國家在「經濟、法律、自由市場、競爭力、政府透明度」這些方面都來得「遜色」。

CPTPP設定以英國加入的條件為今後的入會標準，這對發展中國家，或未達到發達國家行列的國家、地區肯定會有影響。他們想要入會，而高門檻的條件會否讓他們卻步而裹足不前？如此這般，對CPTPP這個自稱為「全球最高標準的自貿協定」組織未來的擴大會否產生影響？

至今為止，除了英國外，中國大陸、台灣、厄瓜多爾和哥斯達黎都在2021年正式提交申請加入CPTPP。東北亞的韓國、東南亞的泰國也有意加入。

中國可對CPTPP作重大貢獻

以中國大陸的經濟總量來看，現位居世界第二，僅次於美國。按現在的經濟發展趨勢， 15年後或保守一點估計，在本世紀中，其經濟總量超越美國成為第一大經濟體是「無可回避」的。對CPTPP來說，中方加入後，日後必將成為全球最大的區域自由貿易協定。而這一組織必將對世界的經濟貿易發展作出更大的貢獻。

如果CPTPP以英國入會標準為準則，在未來的10年裡，世界第二大經濟體的中國是「心有餘而力不足」達到入會門檻的。畢竟中國大陸的「社會主義經濟市場」與「資本主義自由市場」還是有差距的。排除世界第二大經濟體，對CPTPP來說是「弊大於利」的。

基於歷史、國情、人口、幅員、政治等因素，無論什麼時候，各國的發展都會參差不齊，不可能都達到同一水準。因此，各國加入世貿組織（WTO）入會標準的要求也會有所不同。進一步說就是「酌情處理」而非劃一。同理，以英國這個發達國家及經濟體加入CPTPP的標準準則來成為今後申請者的入會條款、條件，或許會讓CPTPP自身在吸收會員時陷入「兩難」的窘境。如長期難以吸收新會員加入，削弱組織競爭力；在複雜的國際地緣政治下，組織難以發揮最大功效。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文題為編輯所擬，原題為「CPTPP入會高標準」。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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