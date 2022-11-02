霍啟山｜全面升級場地軟硬配套　打造香港成國際體育盛事之都

行政長官李家超任內首份施政報告提到，將制定「體育及康樂設施十年發展藍圖」，當中包括落實改建香港大球場等，陸續開展不同大型體育場館工程，並支持多項大型國際體育賽事在港舉行。但在場地硬件升級的背後，需要與時並進更新各項設施的軟件配套，就好像引入和廣泛應用於國際賽的視像助理裁判系統（VAR），才能全面推動體育產業化和專業化，提升香港成為國際體育盛事之都的形象。



來稿作者：霍啟山



其實香港足球總會早於今年6月，已率先宣布在民政事務局的資助下，計劃於2023／24年度賽季引入「視像助理裁判系統」（Video Assistant Referees，簡稱VAR），並將於來季挑選一些比賽和盃賽作測試，繼而在2023／24年度賽季全面實施使用該套VAR系統，為香港足球發展的重要里程碑。

廣泛應用VAR技術 提升裁判專業減爭拗

視像助理裁判系統首見應用於2018年俄羅斯世界盃賽事，當時通過在球場上架設33部不同角度的攝錄機，觀看視像影片來協助球證判決，以提升足球裁判中最受爭議和關鍵判決的準確性。該系統主要應用於四種情況，包括涉及越位或犯規嫌疑，導致是否有效入球、應否給予十二碼、直接紅牌決定，及糾正因裁判員錯誤識別球員而發出的紅牌或黃牌。

時至今日，該系統已應用於英超球賽等許多國際賽事，而關鍵判決比賽的準確性已由93%提升至99%。筆者認為，香港擁有舉辦大型國際賽事的多年寶貴經驗，一直享負盛名，而香港在疫後繼續舉辦體育盛事及發展體育產業，更應該引入及廣泛應用這種新技術，有助提升裁判的水準，提高賽事的公平競爭性，並且配合主辦國際賽事的要求條件。不過，該系統的使用，需要額外的資源去訓練裁判操作，在足球產業化未成熟前，政府應增撥經費支持這設備的建立和運作。

優化電子系統 提升至國際水平

至於球場的其他設施配套，亦不能「換湯不換藥」，例如目前用作顯示賽果的電子廣告板較舊式，可能無法配合使用時下一些軟件檔案，筆者建議優化電子廣告板的運作系統，令球隊能進一步吸納廣告贊助。至於球證室、會議室、更衣室，需要符合國際足協的國際性比賽標準，同時加強場地的燈光布置。

此外，由於場地內尚有很多空間，建議增加餐飲商店，並引入不同承辦商，提供更多飲食服務選擇，有助提升觀眾的整體入場體驗。尤其今年在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽，已獲政府「開綠燈」准許觀眾在場內進食，代表比賽期間有食物與精彩的賽事，若能引入更多佳餚美食的不同選擇，肯定更能帶動全場熾熱氣氛。

筆者亦建議，球場適宜更廣泛使用仿真草，現時新一代仿真草的質素已發展良好，其維護費用相對較低及更為耐用，而且質感「軟身」似真草地，可減低絆腳及擦傷的風險，對使用者造成的傷害較小，亦已改善了舊式仿真草充斥的膠味，不含致癌物質。最重要的是仿真草場地能提供更頻密的使用節數，可減輕訂場的壓力。

總括而言，港府這次全面啟動體育場館的升級發展，除了改善比賽元素，設備升級也能提高轉播賽事的質素，能吸引更多商業贊助，並有助香港舉辦大型賽事之餘，同時產生跨界別協同效應，推動香港成為國際體育盛事之都，有利落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，「共同推進大灣區體育事業和體育發展」和「聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事」的願景。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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