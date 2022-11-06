進言廣達｜談旅遊也談中醫

香港山野之間擁有不少藥用植物資源，平日走過的山邊路邊原來滿山是寶，只是過路者不一定知曉而已。千百年來，嶺南草藥已有醫藥典藉記載，至今仍被臨床醫師應用以治療疾病，療效卓著。然而草藥種類繁多不容易掌握，誤食誤服者更有中毒危險。



疫情之下，不少市民都困於香港，本地行山旅遊也成為熱門選項之一。中醫、中藥的學問博大精深，亦引人入勝，旅遊業界如能結合專業教研醫師一同研發旅遊產品，結合課堂教學與親身行山認藥指導，面提身授，讓市民和旅客不單得到中草藥的基本知識，還能親身在大自然學懂辨認中草藥的方法，深化綠色本地遊的層次，亦饒有趣味。



來稿作者：黃進達



自二戰之後，香港醫療系統主要以現代醫學為主導，中醫只能流入民間，提供基層醫療服務。其時正值西方醫學急速崛起，處於脫變成現代醫學的關鍵時期。時移勢易，現代醫學也開始走向個體化治療，醫患關係的保持，個人化的跟進，加上醫學界對於中醫藥的研究日深，讓中醫的優勢愈發明顯。世界衛生組織大力提倡傳統醫學，中醫在傳統醫療上將更為突出，將來對治療參與度必然更大。

沙士後市民更接受中醫

追本溯源，香港早在一百多年前就擁有「中醫院」——東華醫院。自1872年落成起，東華醫院即已無間斷為早期香港市民提供中醫藥服務，治療當時在華人社區令洋人聞之色變的黑死病（鼠疫），在區域管治與公共衛生角色都非常正面。

乃至廿年前的SARS非典型肺炎，社會大眾開始意識到原來抗生素「萬靈丹」也會失靈，而中醫在傳染病治療中卻收獲顯著成效。數據顥示，當時小湯山治療680名SARS病人，最終只有8人死亡，主管醫療的副院長周先志介紹說，治癒率高的其中一個主要原因是中西醫結合療法。醫管局當時邀請了兩位廣東中醫專家來港，從臨床效果看，兩位中醫師已為10間公立醫院的90名非典患者提供診治，大部分病情均有好轉；部分在深切治療部留醫的患者，在服食中藥後亦能轉往普通病房。經此一役，市民對於中醫與中西醫結合的接受程度亦陸續增加。

過去一段頗長時間，香港醫療系統中一直存在西醫獨大的問題，直到近年才稍有改善。特別在新冠疫情期間，當公營醫療系統超出負荷與及新冠康復者的癒後調理，中醫借鑒古籍中治療疫症的記載和經驗方，向世界展現她在防治新冠肺炎及長新冠的療效，通過「望聞問切」的四診，以處方湯藥、成藥、針刺、艾灸、穴位貼敷、功法鍛煉等中醫康復手段，這種因人施治治療理念與方式，讓社會大眾都見到中醫藥深度參與疫情預防、治療以至復康的全過程的顯著作用，坊間愈來愈多聲音要求將中醫藥納入到常規醫療體制中，供市民選擇。

筆者樂見本屆特區政府承認中醫藥是香港醫療體系的重要部分，至於特區政府表示將致力推動中醫藥發展，會不斷投放資源，包括加強中醫門診及中西醫協作住院服務、建設中醫醫院及政府中藥檢測中心等政策等方面，甚至能建設向海外旅客宣傳的香港中醫藥歷史文化館。如能貫徹落實執行，進一步提升中醫地位，必是香港市民之福。

作者黃進達是經民聯旅遊事務委員會主席、香港菁英會副主席、重慶市政協委員，及全國青聯委員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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