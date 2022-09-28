邵家輝｜期待施政報告對中醫藥有更多著墨

新一年度的施政報告即將發佈，在經歷了第五波新冠疫情洗禮後，相信不少港人對於醫療方面的政策會更為關注。無論是新冠還是其他疾病，不少臨牀證據均顯示，中西結合方式對於治療患者可有理想療效。但中醫藥在本港向來沒有得到應有的重視，發展一直過於緩慢，同時，中醫藥市場龐大，本港的建樹卻相對有限。



李家超特首在競選政綱中提出，要研究進一步促成中醫在預防、治療到康復方面有更廣泛應用和發展，筆者十分期待在施政報告能見到具體的政策出台，在未來撥出更多資源扶持發展。



來稿作者：邵家輝議員



中醫藥在香港抗疫過程中發揮了重大作用，據悉內地更有逾九成確診個案曾使用中藥治療，例如連花清瘟可謂是一戰成名，在幫助無數患者減輕痛苦的時候，也讓更多人體會到中藥的成效。因此，無論是從病患的角度考慮，還是從經濟的角度審視，香港發展中醫藥都是有必要性的。

政府雖然早在1999年便制訂了《中醫藥條例》，確立中醫法定專業地位和中藥質量成效，但至2018年施政報告才將中醫藥納入醫療系統，首家中醫醫院及中藥檢測中心還待數年後始投入服務，可見發展之緩慢。而且政府投入的資源亦嫌不夠，2019年設立的5億元中醫藥發展基金，對整個行業而言根本不敷應用。

發展中醫不能只靠自由市場

說到底，還是過往政府對中醫藥業未有足夠支援。以現時十八區中醫診所暨教研中心提供的中醫門診服務為例，一般收費每次一百二十元, 較醫管局西醫普通科門診五十元收費為高，令不少基層市民卻步。有人因此指出現時的「公營」中醫服務較傾向自負盈虧。而日後的中醫院，醫管局仍然堅持同樣採用自負盈虧的模式運作，令人擔憂中醫院的成效。

在香港，中醫是一個正待發展的行業，同時又關乎市民生命和健康，不可能完全靠自由市場模式帶動，需要政府扶持並投入更多的資源。現時在政府公務員架構中，不論是醫務衛生局、衛生署還是醫管局，似乎都未見有中醫師擔當主要角色。所有中醫相關政策，一直只靠行政官員和西醫主導，中醫多只有義務性質的委員會為政府提供意見，不可能真正有效推動中醫藥發展。

中醫藥對不少常見病以及西醫頑疾都有較好的療效，不但備受華人推崇，在日韓和東南亞也有相當大的市場，隨著中國軟實力的不斷提升，未來還可拓展全球市場，潛力無限。

本港中醫藥產品信譽良好，除了服務本地市民，完全有條件做到立足香港、服務大灣區、輻射全國、影響全球。在良好的法治制度、公平的營商環境及完善的金融體系下，投資者可以安心在香港進行各類型中藥產品的研發、生產和貿易等活動。如果香港能夠成功推動中醫藥的健康發展，發展成為領先世界的中醫藥基地，更可配合國家「一帶一路」發展將中醫推廣至世界。

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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