多聲道｜控煙需與時並進　家長式規管仍能湊效嗎？

新一屆政府首份財政預算案大約3個月後才公佈，諮詢期未開始，吸煙與健康委員會主席湯修齊已提出大幅加煙稅100%，並說此舉可鼓勵戒煙。「大幅加煙稅助戒煙」這一招，從過往的吸煙率數據已證明不管用，而筆者想到的只是2010年《志明與春嬌》中極其反映現實的劇情，煙民知道將會加煙稅後第一時間不是決心戒煙，而是通知朋友一齊「掃貨」。為市民著想，控煙工作當然要持續去做，但應了解及分析實況後才出手。



政府早前公佈本港吸煙率跌穿10%，不過吸食電子煙人數增加逾倍；半年前政府一刀切禁售電子煙，如日後真的狂加煙稅，傳統煙民轉食電子煙之路被截斷下，最大得益的可能是走私煙地下市場。



來稿作者：簡永哲



世界不斷在變，控煙政策也需要進步。當年在《志明與春嬌》出現的「康祥茶餐廳」已結業，偉業街的「志明橋」亦幾乎沒人再去打卡，連導演彭浩翔也不再拍港產片，而吸煙與健康委員會卻繼續樂此不疲地拋出加重煙稅的建議。翻查數據，07/08年度本港吸煙率11.8%，09年時任財爺曾俊華宣佈加煙稅50%，09/10年度吸煙率是12%；近年沒有加煙稅，吸煙率有上有落，2021年跌至9.5%創新低。吸煙率下跌相信有多個因素，委員會是否有與時並進，認真分析過後再對症下藥？

「煙草終局」不能只識一刀切

據傳媒報道，吸煙與健康委員會也有其他建議，例如提倡在巴士站、學校、安老院及醫院外10米範圍禁煙，避免二手煙飄入，又稱長遠來說行人天橋及食肆戶外座位都要禁煙，這些建議相對易辦但似乎搔不到癢處。另外，委員會同時亦倡議「煙草終局」，這其實不是甚麼新鮮事，上屆政府的食衞局局長陳肇始早已表明會訂立「煙草終局」的時間表及路線圖，並計劃諮詢公眾。「煙草終局」即以全面禁煙為目標，政府明言是參考新西蘭的做法，當地擬用立法手段，令2008年後出生的青少年永遠不能合法買煙。

參考他人成功之處沒有問題，但切忌只學得半桶水，變成徒具其形而不見其神粹。紐西蘭是世界上最早亦是最進取的控煙國家，當地衛生局有具體計劃、有循序漸進的「煙草終局」路線圖，並對新型非燃燒的吸煙替代產品持開放態度。該國11月中更出了一份關於煙草產品的最新數據，指出當地成功透過規管加熱煙草產品，而令到控煙有階段性成效，故有望數年內達到無煙目標。

資料顯示，紐西蘭的控煙策略不只是禁某個年紀人士買煙，一籃子方案包括2024年開始削減授權煙草零售商數目、2025年降低產品尼古丁含量、2027年起實施禁銷售和供應的終身禁令等，料本年底前獲通過。回看香港，相比之下，政府一刀切禁售加熱煙、電子煙等新型煙草產品，忽略每項控煙措施在整體策略下的定位，吸煙與健康委員會只懂以家長式思維禁煙，而不是先考慮如何改善煙民與非煙民之間的矛盾，這除了贏得道德光環，實在對長遠控煙工作毫無幫助。

政府早於2018年訂立目標，期望2025年本港吸煙率將減至7.8%，然而統計處調查指出，有68.5%煙民從沒試過戒煙，31.5%煙民曾試戒煙但不成功，陳肇始之前也明言不太理想。吸煙與健康委員會是否應該針對此情況研究一下，是「心病還需心藥醫」或其他原因？從根源著手，總比拋一些數字、年期作為目標來得務實。

了解煙民心態方能對症下藥

控煙最重要是策略得宜，多管齊下，但欲速則不達，尤其對處於反叛期及開始有工作能力的年青人來說，強迫他們不准做一件事，而同時社會上有一大班成年人卻合法地每日做着，還要強加一個「無煙世代」的無形標籤在其身上，後果顯而易見，他們只會覺得老套，愈強迫愈反彈，「你愈唔准我愈要試」的心態下，很大機會嘗試循其他途徑取得香煙。筆者建議政府可繼續參考不同的海外成功例子，但勿妄下判斷行極端政策，並重新審視新型煙草產品定位，以平衡各方考慮，有整盤計劃一步一步來，以社會穩定為大前下，這樣方可達致長遠控煙目標。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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