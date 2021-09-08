控煙助降死亡率　議員勿令港人折壽

香港大學醫學院周一（6日）發表研究，指香港人多年最長壽源於與吸煙相關的疾病致死比率是眾多地區最低，而比率低則跟吸煙率低和控煙政策有關。團隊從醫學觀點呼籲立法會通過禁止電子煙和加熱煙的修訂草案。通過修訂值得支持，但要保障個人和公眾健康，政府須進一步完全禁止銷售和吸食香煙。



該研究指出港人因心血管疾病引致的死亡率均是眾多地區最低，女性因癌症而死亡比率最低的地區之一，而比較各地人口壽命和疾病死亡率後，估算本地男性較富裕地方長壽，近半原因跟吸煙率低有關，女生的相關比例也超過三分之一。

港大醫學院院長梁卓偉稱，成功控煙是香港人口預期壽命領先世界的關鍵，要維持長壽，就要持續控煙，從而杜絕煙草企業為業界利益傷害社會。團隊認為電子煙和加熱煙會非常吸引青少年吸食，打擊控煙成果，故促請立法會盡快通過《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》。

民建聯主席李慧琼指，該黨傾向支持政府禁售電子煙、加熱煙的方案。（羅君豪攝）

盡早禁止免吸煙者增加

隨着民建聯日前表示全黨支持政府草案，草案獲通過的機會甚大。雖然如此，議會內仍有人反對草案，例如批發及零售界的自由黨議員邵家輝。他提出修正案，希望只規管而不禁止加熱煙的修正案，而規管程度與傳統煙大致相同，並獲得銷售新型煙草商人和部分旅遊、餐飲、運輸和報販業等支持。

支持修訂的理據不外乎是加熱煙釋出的有害物質種類和數量較傳統煙少，而且草案是「禁賣不禁吸食」，修例通過後，新煙種的煙民會轉買走私煙，繼而打擊現行商販生意，或者轉吸傳統煙，無助降低吸煙率。他們又舉出其他國家容許加熱煙合法進入市場，反指香港禁賣缺乏理據。

然而，正如食衞局和衞生署指出，不少有關加熱煙能減害的研究的認受性備受質疑，例如該等研究由煙草業界資助，而且缺乏長遠健康影響數據。有近期的本地研究指出，吸食加熱煙的青少年沒有減低吸煙習慣。2019年有吸煙的15歲及以上人士的佔比為11.1%，是自從2002/03年以來首次回升，儘管難以判斷是否全然因為電子煙和加熱煙煙民增加導致，但單是回升趨勢已令社會警覺，要加緊控煙。既然香港吸食新型煙草的情況尚可受控，政府更要盡早立法禁止。

鍾麗金指出，據香港大學早前發表有關加熱煙的研究，加熱煙所帶來的健康風險可能高於傳統煙。（黃穎津攝）

拖拉多時必須了斷

本屆政府在禁新型煙草產品上幾番折騰，先是規管到禁止銷售，一度牽起社會爭議。政府最終在2018年《施政報告》提出修例。雖然《逃犯條例》風波和疫情拖延了審議，但立法會建制派拖慢審議以致跨年進行亦是障礙之一，醫學界曾多次直斥有議員維護煙草商利益，故意拖延會議。現時禁煙草案修訂轉入直路，社會更加不容有失，確保議案在本屆議會審結。

至於私煙和禁煙引致的生意損失，政府應要有所解決措施，例如雷厲打擊偷運私煙和銷售，又可對商販有過渡期補償安排，另外政府要從加煙稅，引入戒煙產品，提供更多輔導服務給煙民等着手，多管齊下達致零煙民目標。吸煙弊處多多而且早獲確認，政府固然不可因為實行起來的阻力而卻步，議員、業界亦不能以此為藉口。