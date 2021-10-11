禁煙未見藍圖　無煙城市仍遙

撰文：評論編輯室
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《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》將於下周三（20日）在立法會進行投票，預料將會正式限制另類煙在港的發展。立法會議員田北辰拍攝片段呼籲市民支持立法全面禁止另類煙，並指戒煙和禁煙不只有利吸煙者，也裨益他們的身邊人。

根據政府統計處在2019年4月至7月期間進行的主題性住戶統計調查，發現在統計時有吸煙的15歲及以上人士共有691500名，佔香港人口11.1%，比起2017年的10.8%有輕微上升，在吸煙人口之中更有63.3%表示不想及無意戒煙。社會上吸煙者愈來愈多會增加社會成本，以適當政策推動全面禁煙，無疑是政府應做之事。

政府繼2011年開始增加煙稅後，其後的十年再無大幅增加煙草稅，而食衞局就有於2019年向立法會提交《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，政策的主要目的是是鼓勵市民不要吸煙、抑制煙草的廣泛使用，並減低二手煙對公眾的影響，以保障公眾健康。另類吸煙產品包括了電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙等，而條例草案針對上述產品作出的建議包括：禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳。

規管與限制的抉擇

有關規管另類吸煙產品的建議在向衞生事務委員會提出後，就收到分別來自醫學界、 教育界、家長及大眾市民對於採用規管模式以管制另類煙的強烈反對。而且觀乎整份議案其實都未有提及要「禁止」在吸煙區或私人室外場所使用另類煙，純粹提出了對於另類煙市場限制，而忽略限制使用另類煙本身，似乎對於要有效減低使用另類煙的煙民人數收效成疑，反之更是有機會提高了相關消費品的黑市價值。

對於完全禁止使用另類煙可以預期有三個結果，分別為另類煙煙民戒煙、以非法手段購入另類煙或轉食合法煙草，所以並不完全可行。故此撇除了這個選項之後，與其選擇以「部分限制」的模式去遏止另類煙的生產與入口量，政府其實亦可以考慮以「整體規管」模式去處理另類煙問題，將進口、製造、售賣及分發交由政府全面規管，同時配合禁止宣傳再禁止在所有公眾場所使用，以收控制之效。

全面禁煙必須要有計劃

現時有關吸煙的討論其實真正的重點應該在於要如何取得平衡，要在有效壓制吸煙人口增長同時，同時要避免造成反效果，假如政策「一刀切」式高壓實施，有機會提高煙草走私誘因及對報販生意造成嚴重打擊。為了整體社會發展，政府不能只得短期措施，而必須要對如何改革有長遠規劃藍圖。正如香港大學公共衛生學院副教授何世賢早前接受《香港01》訪問時便指，政府應趁此機會訂立長遠藍圖，讓本港在10年後達致全面禁煙。

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