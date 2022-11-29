邵家輝｜尊重成年人選擇自己生活方式的權利

近期控煙問題又成為城中熱話，有社會人士建議政府規定某年份後出生人士終身不能購買香煙，即使已屆成年亦不可，以建立所謂「無煙世代」；又有建議大增煙草稅一倍，致每包香煙售價一百元，兩年後增至二百元。先旨聲明，筆者並非吸煙人士，也從不鼓勵他人吸煙，但覺得這些建議實過於極端，恐怕一旦落實，效果適得其反。



來稿作者：邵家輝



吸煙有害健康是人所共知的常識，惟成年人有自己選擇權，即使屬小眾，個人權利也應獲尊重。一些人出於某些原因選擇吸煙，在他們作出這個決定時，相信亦已經做好了承受相應後果的準備。因此，對於心智健全的成年人在合法又不影響他人情況下吸煙，我們只有尊重。至於未成年人，由於他們身心發展未成熟，所以對於禁止未成年人購買和吸食香煙，筆者是完全支持的。

難杜絕代購或餽贈

一旦如建議般規定某年份後出生人士終身不能購買香煙，在具體操作層面也有不少問題。例如通過外表分辨一個人是否成年相對容易，但分辨一個中年人的年齡則相對較難，假設最終落實09年後出生的人不准買煙，那麼當09年前後出生的這批人進入中年後，如何簡單快捷地判斷一個人是生於09年之前還是之後？另又如何杜絕代購或餽贈？為了堵塞這些漏洞，政府要如何修訂法例並確保能順利落實執行？

至於建議大增煙草稅至每包香煙售價達100元甚至200元，筆者認為這對富人影響不大，但於基層就難以負擔，這樣做除了構成貧富的不公平對待，更只會助長非法活動。

古今中外無數的例子都證實，愈是嚴禁的東西就愈有地下市場，最終結果必然是私煙氾濫、走私猖獗、假煙盛行。美國上世紀二三十年代的禁酒令就是最好的例子，禁酒令不但沒有使得酒精的消耗减少，反而使得私釀酒猖獗、假酒泛濫導致民衆失明甚至死亡，另有執法官員收賄腐敗、黑手黨借由運販私酒獲得龐大利益，並衍生出其它許多社會問題，最終當地政府只能取消禁酒令。前車可鑑，如此大費周章但又收不到多少實效甚或引發反效果的政策，政府應三思是否有推行的必要。

執法部門多次破獲一宗大型走私香煙案件，圖為其中一次載有1040萬枝未完稅香煙的貨櫃。（資料圖片／黃偉民攝）

嚴厲禁煙必加劇走私

事實上，本港吸煙率已由上世紀80年代的23%降至去年的9.5%，為經濟發達地區中數一數二低，吸煙問題相對不算嚴重，這是當局與各界一直行之有效合作的成果。如希望進一步降低吸煙率，宜繼續通過宣傳教育等途徑，循序漸進，一步一步減少市民吸煙。

香港是一個多元平等、自由開放的社會。吸煙損害健康，相信無人不知曉，惟成年人應有能力判斷和有選擇權。各人有各人的追求和生活方式，又何必強求他人一定要按照自己認為正確的方式生活呢？

作者邵家輝是立法會議員（批發及零售界），自由黨主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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