多聲道｜抓住2023年的四隻另類「黑天鵝」

「黑天鵝事件」指不尋常且會帶來重大影響的事件。它的出現通常會令人感到意外，因而被貼上難以預測的標籤。



俄羅斯聯邦安全委員會副主席梅德韋傑夫結束訪華之旅，在從北京返回莫斯科後，他在社交媒體上對即將到來的2023年做出了十大預測：一是能源價格將上漲，石油平均每桶150美元，每1000立方米的天然氣價格將超過5000美元；二是英國後悔「脱歐」，會重新加入歐盟。三是在重新接受英國加入後，歐盟和歐元將崩潰；四是波蘭和匈牙利將瓜分烏克蘭西部地區；五是歐洲將誕生「第四帝國」，領土範圍包括德國、波蘭、波羅的海三國、捷克、斯洛伐克以及「基輔共和國」等；六是「第四帝國」誕生後，法國將與其發生戰爭，波蘭會再次被瓜分；七是北愛爾蘭將從英國脱離，並加入愛爾蘭；八是美國將爆發內戰，加利福尼亞州和德克薩斯州將「獨立」，後者將與墨西哥合併成一個新國家，而後馬斯克將會在多個州贏得選舉，而在內戰結束後，這些州將會被交給共和黨管轄；九是所有大型的股票市場和金融活動都從美國和歐洲撤出，並轉移到亞洲；十是美元和歐元將失去國際儲備貨幣的地位，一種新型的數字法定貨幣將取而代之，而國際貨幣基金組織和世界銀行將崩潰。



來稿作者：白中石



我們不去糾結梅德韋傑夫此番預測的嚴肅性，僅對思考方式與工作方法進行分析，並引出我們可以去認真在意的有關話題——如何於海量訊息中抓取有價值的「黑天鵝事件」線索。他的十個預測整體可以分為兩類：一類事在人類歷史上有大量原型，過去曾經發生過，例如某些國家的誕生或分裂；還有一類事是俄羅斯願意相信或希望發生的事，例如某些國際組織和機制的變化。當然像油氣價格大幅上漲這類事，屬於二者兼而有之——過去發生過，俄羅斯也希望其再次或繼續發生。如果我們把這十件事中看似不可思議的幾條當作「黑天鵝事件」，就會發現梅德韋傑夫始終在用歷史復現的方法去做預測。

同一件事，有人深感意外，有人卻覺得意料之中，是因為訊息不對稱。掌握訊息越多，所能預見的事態範圍越大。現實中，普通人作為個體所能掌握的訊息是最有限的，因某個主題形成的集體——例如政治、商業、科學或軍事團體，在自己的主業內會掌握相對豐富的訊息，但就綜合性而言，各個國家的中央政府無疑是本國的訊息中樞，理應是對各類事態「最能沉得住氣」的集體，如果不是，只能說明這個領導集體或其國家運行機制有問題。

然而，任何一個政府，也無法做到對世界上人為的、自然的各類事態的蛛絲馬跡完全掌握。但國家機器越強大，處理「黑天鵝事件」的工具就越豐富。對「黑天鵝事件」進行預測和判斷的方法不應是被動的大海撈針，可以是主動的有的放矢，包括梅德韋傑夫使用的歷史復現的方法在內，具體有四種。我們通過四個具體的例子闡明這四種方法，而掌握方法，就可依據實情不斷精進有關工作。

一、「黑天鵝」是遲到的「白天鵝」：

關注世界重要政治領袖的人身安全

終究未發生的事情是不能被稱之為「黑天鵝事件」的。人類歷史在宇宙尺度雖然連一瞬間都算不上，但就自身現實來講，有記載的文明走到今天，「人能幹的出來的事」，也做了不少了，想要突破時代侷限和歷史範疇，也不是那麼容易。從這個角度來說，如果在意「黑天鵝事件」，國家可以組織有關集體重點研究「曾經發生過但許久沒有再發生的事」，觀察並分析歷史復現的可能和方式——此種情況下，「黑天鵝」是遲到的「白天鵝」。

例如，應關注世界重要政治領袖的人身安全。日本前首相安倍晉三遇刺時，日本政壇已完成權力交接，事實證明其本人對日本社會的影響力有限，且日本在當前條件和狀態下，對世界局勢的影響力有限，安倍並不是世界級的重要政治領袖，其遇刺也不是「黑天鵝事件」。但當今世界是有身處相對複雜態勢的同時，個人安危繫於國家局勢與世界歷史走向的政治領袖的。普京和他所領導的俄羅斯正在接受歷史的考驗。大國博弈忌諱「聽風就是雨」，即便戰事波折、過程坎坷，不出意外，俄羅斯最終會實現有關俄烏衝突的戰略目標，而這有關於美國世界霸權的定義和未來，美西方國家是否可以接受這個現實？在不能阻止歷史流向的情況下，是否有人試圖製造意外，值得商榷。普京不是安倍，普京的個人安危與俄羅斯政壇的穩定與否密切相關；俄羅斯也不是日本，俄羅斯的穩定與否對世界局勢的影響必須關注。

特別值得注意的是，在普京可以確保安全的情況下，如果普京的左膀右臂、重要將領、核心圈層出現特殊問題，俄羅斯將如何回應，也是一隻需要判斷顏色的天鵝。有關情況下中國該如何應對，是值得研究的議題。

二、「黑天鵝」是沉默的「白天鵝」：

關注曾經活躍但現今安靜的重要國家

司空見慣的事是不能被稱之為「黑天鵝事件」的。世界局勢雖然一直在變化，但任何變化都需要過程。一件事來的結果來的太快或太慢，應該引起注意。很多時候，當那個被稱作「黑天鵝事件」的事作為結果發生以後，回頭看，會發現引起這個結果的過程已經展現出諸多顏色變化的端倪，只不過在此期間，我們覺得那些「小變化」不值得在意，甚至還會讓人覺得是「好變化」——此種情況下，「黑天鵝」是沉默的「白天鵝」。

例如，應關注曾經活躍但現今安靜的重要國家。對很多人來說，梅洛尼這個名字相對陌生，她是意大利現任總理，而且是意大利的首任女總理，攜帶「光環」但卻在中國的大眾印象中不温不火。「貝盧斯科尼現象」是筆者總結的一種政治現象：貝盧斯科尼曾擔任意大利總理併為人熟知，在他與現任總理梅洛尼之間，還有蒙蒂、萊塔、倫齊、真蒂洛尼、孔特、德拉吉六人擔任過意大利總理，然而他們的名字卻並沒有如貝盧斯科尼一般在大眾的印象中緊密的與意大利結合在一起。

當然這是在大眾記憶而非專業人群中；而且可以說，在意大利和其他一些國家，這六人的名字是耳熟能詳的，只是在中國的大眾記憶中蹤跡不顯。然而站在中國視角，最讓我們在意的「黑天鵝事件」原本就是與中國關係密切的「黑天鵝事件」。把握結果導向，不管通過何種方式、因為何種緣由，貝盧斯科尼時代的意大利是對中國具有影響力的，自其之後，即便意大利從未停止發聲，哪怕是中國在有意「忽略」意大利的聲音，也說明「中國至少可以做到忽略它的聲音」。意大利對中國的影響在減弱。

問題在於，意大利既是西方老牌勁旅，也是當今歐洲和世界的重要力量，其在西方歷史文化體系和力量結構中的地位，遠非近幾年中國大眾輿論中的「明星」澳洲可比，意大利是切實具備讓中國關注它的能力的，而且在此方面的「潛力」要比澳洲強的多。「異常的安靜」也許是趨勢，但形成常態需要過程。在中美博弈、中歐「過招」的大時代背景中，意大利一定會再次走到聚光燈下，這隻天鵝的顏色，國家也應調動資源予以研究、施加影響。

三、黑天鵝是別處的白天鵝：

關注威脅糧食安全的現實與潛在風險

習以為常的事，是不能被稱之為「黑天鵝事件的」。當今世界上，有一些事情一直在發生，只不過長久未發生在中國身上，所以我們感觸不深。風險在於，對大集體來說，有時並不需要真的改變他們的生存狀態或生活習慣，僅需讓其體會到改變的風險及威脅，即有可能形成難以控制的社會效應——此種情況下，「黑天鵝」是別處的「白天鵝」。

例如，應關注威脅糧食安全的現實與潛在風險。中國人已經很久沒有餓過肚子了，這是好事，但與此同時，我們對飢餓的忍耐度也在下降。這些年中國消費者在市場上「搶」過房、「搶」過蒜、「搶」過姜、「搶」過菜、「搶」過肉、「搶」過藥，但飯碗一直端的比較穩。飯碗如果不穩，所帶來的社會效應與政治影響，和房蒜姜、菜肉藥性質不同，會對政權的合法性、生命力帶來威脅。即便沒有真的餓肚子，但只要糧價出現超出大眾理解範圍的上漲，同樣也會引起巨大的社會影響與穩定風險。

世界範圍來看，一直有國家吃不飽。2022年7月6日，聯合國五個相關機構聯合發布報告稱，2021年全球遭受飢餓的人口有8.28億人，較2020年增加約4600萬人。新冠病毒是作用於人，也有生物因素、氣候因素會作用於糧。當今中國，一茬一季的糧食問題，也許可以憑藉我們的豐厚積累處置應對。但既然新冠疫情會連續三年陰霾不散，我們自然也應考慮數以年計的糧食問題出現的可能性。且在生物因素方面，不可忽略境外敵對勢力的破壞行動。

有關糧食安全的問題，除了疫病、蝗災一類的生物因素和氣候因素，還有人為因素也應考慮其中。我們糧庫的賬面數據和實際情況是否相符，一千萬噸裏有多少是米粒，多少是沙子。養兵千日用兵一時，關鍵時刻這些保障社會運行與穩定的「救命稻草」是否運的出來、發的下去，與之配套的基礎設施和工作機制有沒有與時俱進不斷優化並進行演習，境外是否有穩定的供應來源可在特殊時期應急。這些工作是否到位，會在很大程度上決定糧食安全這隻巨大天鵝的顏色。

四、「黑天鵝」是染色的「白天鵝」：

關注美台勾連尋求新突破的風險

處置難度低的事，即便百年一遇，也是不能被稱之為「黑天鵝事件」的。站在地球上，無論你向哪個方向走，最終都可以回到原點，但路途的風景不一樣。風險在於，當我們對一些問題和工作的處理形成「機制慣性」，就有可能陷入被動——此種情況下，黑天鵝是染色的白天鵝。

例如，應關注美台勾連尋求新突破的風險。美國從未停止試圖以台遏華，圍繞這一戰略目標設計的戰術手段層出不窮；台獨勢力在美面前沒有底線，我們不應對其抱有幻想。美國若與台獨勢力勾結，在某片海域以某種「看似合理」的理由抓扣台灣船民，上演周瑜打黃蓋的苦肉計，相較過往系列事態的處置，就需我們進行一些針對性的部署。

台灣人是中國人，我們不能沉默。把人要回來需要談，如果美國拉起中國和台獨當局進行三方會談，這是設局，我們不能接受。但我們無法阻止美國一邊和台獨當局單線談，一邊和我們單線談，自己作為裁判編劇本，伺機人為製造抹黑我們的輿情熱點，為台獨勢力博取同情，拓展國際空間。即便最終放人，也可營造是「台獨當局救了台灣人」，而非「中國救了中國人」的假象，並以設置有關事態處理機制為由，建立更為豐富和具有重要象徵意義的美台官方工作機制。

美國抓台灣人，我們抓美國人，然後坐下來談，的確可以加速進程，但這並不能減少台獨當局的戲份。上述只是一個具體的例子，但一個願打一個願挨的苦肉計是一類事態，如何在這一大類事態中，打掉台獨當局與美國加深勾連尋求新突破的可能，並嚇阻其圍繞此類事態不斷設計實施後手新招，國家宜做好處置設計與準備，看清黑天鵝漆下的原白本色。

四種方式的背後是「黑天鵝事件」的本質屬性，抓住它們，會顯著提升預測判斷的效率和價值。

作者白中石是香港大學機械工程理學碩士，內地機械工程師。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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