霍啟山｜藉體育事務提升國際話語權　推動香港成國際體育盛事之都

體育盛事作為跨國界的文化交流，更被視為提升國家形象、贏得國際吸引力的軟實力，愈來愈受到世界認同和重視。特區政府銳意打造香港成為國際體育盛事之都，推動本地體育發展產業，並不能一蹴而就，應該長遠鋪路，多參與國際體育組織事務，建立世界網絡，增強香港在體壇的國際話語權，才能提升香港形象，說好香港故事。



來稿作者：霍啟山



筆者很榮幸日前於亞洲足協在巴林舉行的大會上，再度當選為亞洲足協執行委員會委員，希望藉此機會分享對國際話語權的看法。以足球運動為例，若香港能夠以更重要的角色主動參與亞洲和國際足球事務，為香港、國家、亞洲，乃至世界足球發展作出積極貢獻，不但有助推動本地足球發展，同時讓香港足運界更具國際視野。我們從中可以學習和借鑑國際的足球先進發展經驗，吸納更多國際資源，為香港建立國際足球發展網絡，從而透過與周邊國家及地區更緊密交流和合作，對足球專業人才培養、技術發展等各方面，都能提供支持與幫助。這樣可使香港更能發揮軟實力及影響力，說好香港故事，甚至助力國家，講好中國故事。

2月1日亞洲足協在巴林舉行會議。（相片由作者提供）

藉體育事務吸納國際支持

此外，香港若能透過多加參與國際體育組織事務，從中佔有席位，提升國際話語權，更有利爭取國際資源，以支持及推動香港的本地體育發展。例如亞洲足球協會（AFC）設立名為「夢想亞洲」基金（Dream Asia Foundation），歡迎亞洲各國申請來舉辦與足球有關的活動，鼓勵更多人參與足球運動；至於國際足協（FIFA）亦有資源支持世界各地，就好像今次香港足球總會致力推動VAR（視像助理裁判系統），當中部分資源都是由國際足協支持。

另外，又以2022卡塔爾世界盃為例，主辦國卡塔爾也是透過多年來在國際足球組織建立的網絡，才能爭取到其他國家支持，成功取得世界盃主辦權，卡國不但透過該次舉辦盛事提升及展現國家形象，還帶動當地的旅遊和經濟，同時期望舉辦這次四年一度的盛事後，令更多卡國人民參與足球運動，提高當地社會大眾對足球的熱情和參與度。

事實上，國家一直十分重視外交，在不同平台爭取國際話語權，自上世紀七十年代，中國重返聯合國和國際奧委會等國際大家庭，至今仍然努力不懈，期望讓世界看到中國的美好，更好地傳遞中國精神。隨着中國體育事業的發展蓬勃，中國在國際大賽中的話語權同時不斷增強，屢次贏得國際體育盛事的主辦權，更成功帶動國家的體育產業。

京辦冬奧助推冰雪運動產業化

例如國家透過主辦2022北京冬季奧運會，建設了不少冰雪運動設施，據了解，包括上海等南方大城市都建有室內滑冰設施，冬季滑雪場地更擴展至四川、雲南、湖北等地，從而提升群眾參與度，推動中國近3億人口市場容量的冰雪經濟發展。當冰雪運動普及化後，自然能促進中國競技性冰雪運動的人才、訓練和比賽體系的發展，達到冰雪運動體育產業化。

總括而言，國際話語權是國家軟實力的重要組成部分，香港作為背靠祖國、面向世界的國際都會，應主動爭取國際話語權，甚或積極吸納國際體育組織進駐香港設立總部或分部，搭建香港與世界體育合作的交流平台，讓香港向世界發聲，並可推進粤港澳大灣區體育新融合，成為國家的體育橋頭堡和世界體育中心。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，與任職機構或香港01無關。



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