多聲道｜急流勇退是領導者智慧

政治人物，做事情必須果敢、果斷，行事必須堅定、堅決。佔着位子不放，腦子想着權力，那「世代交替」就成為一句虛話和空話。政治領導人須急流勇退，適時選擇退下，讓新人擔綱，才是為國家的利益着想。



1月19日，紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在沒有「預警」下，突然宣佈辭職，震驚國內外。她自稱「已經沒有精力」繼續領導國家。這個不是「理由」的表白卻是「天衣無縫」的說詞，讓各界對這位「弱弱女子「刮目相看，甚至成了獨一無二的「經典」寫照。



來稿作者：陳文坪



阿德恩今年43歲，正值壯年之時，但她卻選擇急流勇退，不能說沒有遺憾。這位於2017年出任總理時年僅37歲，是紐西蘭史上第三位女性總理，更是1856年以來最年輕的總理。也是國際社會女性最年輕的一位國家領導者。

領導人應為國家發展利益着想

過去三年，全球面對冠病疫情的肆虐，紐西蘭也無法獨善其身。但阿德恩政府魄力的領導，在冠病疫情暴發初期採取嚴控措施，把病毒擋在國門之外而廣受褒揚。紐西蘭的冠病死亡率是世界上最低的國家之一，也是最早走出疫情的國家之一。

2020年10月的大選，面對疫情的衝擊，在阿德恩的有力領導下，工黨取得不俗的成績，在120個國會議席中，阿德恩領導的工黨共取得65個席次的佳績。這是過去20年來沒有任何政黨取得單獨執政的門檻。

自上台執政後，阿德恩政府就推出要在十年內將紐西蘭的兒童貧困減少一半。 阿德恩也推出把女性帶薪產假與育嬰假增加到26周，並向有小孩的中低收入家庭每周支付60元。 2019年，政府也實施學校午餐計劃，以幫助減少兒童貧困人數。還有，擴大免費看醫生的機會，以及增加國家住房的存量。阿德恩政府也在2022年4月1日開始上調紐西蘭最低工資至每小時21.20元等施政方針。

阿德恩在自己還處於「頂峰」時期，毅然急流勇退，選擇回歸家庭，把領導國家的機會讓給其他同僚，說明她並不戀棧權力，而是為國家的發展利益着想。為國家的下一步發展，把權力交到更適合領導國家的人選，將權力和平移交，在這方面的確樹立了榜樣。令人敬佩！

縱觀國際社會，政治人物通過各種手段來戀權、擴權、掌權有之。一些更是利用手中權力通過修憲而繼續掌權，把國家搞到分崩離析，人民生活在水深火熱之中。如俄羅斯總統普京就是其中一個「戀權者」。

普京和馬哈蒂爾的反面例子

普京現今70歲，2000年當選總統後連任一屆共8年。基於憲法規定兩屆後不得續任。他戀權不忘，找個人當「傀儡」總統，自己轉任政府總理後修改憲法總統任期，從一屆四年延長到六年。於是，普京2012年再次親自上陣競選總統，當選後任期6年，2018年繼續連任，任期至2024年。

2021年俄羅斯再次通過新法案，普京可在2024年繼續參加總統選舉，如果再連續競選兩個6年任期獲勝，則可連任至2036年，如是這樣，他可在總統位置上到高齡83歲。這樣一來，可以頒個「終身總統獎」的稱號。

權力的慾望，讓普京「走火入魔」。2022年2月以「特別軍事行動」為理由，揮軍入侵烏克蘭。從而受到聯合國的譴責，以美國為首的西方、歐盟的討伐。戰事快一年了，損失巨大慘重外，還面對西方的層層加碼制裁，俄羅斯身陷其中已難以自拔。

馬來西亞前首相馬哈蒂爾醫生（97歲）也是「戀權者」之一。當了20多年的首相，卻連個接班人也沒培養好。雖把接班人扶上馬，送一程，卻多次中途再把他們推下「翻車。現在搞到自己被選民拋棄，「輸掉」政治老本，可說是一生中的悲涼。

國家領導者在最清醒的時刻，自行隱退，引進新接班人，不但對自己，對社會，對國家都是最大貢獻，而且也能體現自身的卓越遠見和具有深謀遠慮的眼光，也能為制度建立機制，為權力和平移交立下榜樣。阿德恩看淡權力，「功成身退」，是國際社會政治領導者的楷模。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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