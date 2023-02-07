仲點論政｜狹窄的經濟結構不該限制青年人的發展

我們總是說，香港在經濟上有很多優勢。香港稅制簡單，為企業提供公平的競爭環境，市場效率高，資金、信息和人都可以自由流動，又擁有世界級的基礎設施和穩固的法治傳統。雖然擁有這些優勢，香港畢竟是個「麻雀之地」。這麼說不是要看低自己，但只擁有2,755平方公里的面積和7百多萬的人口，在客觀角度來看怎麼也算是小，那是無可否認的。



來稿作者：劉仲恒



小不一定不好，但隨「小」而來的就是限制，舉些例子就容易明白了。同樣學工程，在香港頂多是鋪橋起路，到了內地，就有可能在亞洲、非洲以至歐洲的「一帶一路」國家的基建項目裡大展拳腳，造福幾億人未來幾十年的生活。同樣是學航天科技，在本港只可以在機場的飛機庫裡維修飛機，但在內地，就有可能參與「神舟載人飛船」、C919民航機或者殲-20戰鬥機的生產過程，那完全是兩碼子的事。

這一代的香港青年人真叫人羨慕。香港已經回歸祖國，港青在找工作和追求夢想的時候，無論是香港本地、深圳、大灣區、上海、北京，還是遠到黑龍江的漠河和新疆的喀什都不成問題，因為那都是自己的國家，那是960萬平方公里的國土，機遇不會多過香港嗎？

香港的年輕人北望神州，只要心態調整好就行了，其他的具體問題都不難解決。港青要徹底移除心裡「香港和內地是兩個完全不同的地方」這種過時的想法，應該植入腦海的是「這是我的國家」、「我學有所成，國家需要我的貢獻」、「天廣地闊，任我翱翔」這些切合時宜的觀念。

至於內地方面，無論是中央還是不同省市的政府，都歡迎香港青年人往內地發展。港青千萬不可低估自己，香港長期面對國際，青年人擁有的是兩文三語和國際視野這些難以替代的優勢。所謂「有麝自然香」，擁有競爭優勢的人，在任何競爭環境下都不難戰勝對手。北上發展可以無限擴大港青事業的發展空間，有些宏觀的美夢，可能在香港囿於一隅而難以實現。到了內地，夢想就如破籠的猛鷹和脫韁的駿馬，有了實現的可能。這一切一切，對老一輩港人來說，都只是遙不可及的夢想。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、香港再出發共同發起人。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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