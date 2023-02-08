多聲道｜加煙稅是壓倒基層報販的「最後一根稻草」

新一年度的《財政預算案》公布在即，近日不同團體相繼表達對來年預算案的盼望。作為關注基層報販權益的民間組織，全港報販大聯盟素來堅定站在基層報販一方，為同業發聲捍衛應有合法權益，讓報販在愈趨嚴峻的營商環境中生存。針對近日吸煙與健康委員會高姿態促請政府大幅增加煙草稅，大聯盟對此強烈反對，上述建議完全漠視基層報販的生存空間，更是將一眾基層報販「趕盡殺絕」！



來稿作者：馬冬雁



眾所周知，本港高昂的煙稅令私煙問題一直嚴重，而近年更明顯惡化，大幅增加煙草稅只會令煙民轉投非法私煙市場，令非法走私活動更加猖獗，打擊合法基層報販收入。長遠煙草政策關注組日前公布的「香港控煙問題及政策方向」民意調查，正好為上述說法提供有力的數據。

有關調查訪問了近2,000名市民，當中近一半為煙民。結果顯示，逾八成煙民認同大幅增加煙稅有機會令他們轉食平價煙，包括私煙。整體而言，近八成受訪者認同香港有非法私煙問題，近七成受訪者認為如果未能有效阻止非法私煙流通，政府的控煙措施將不能有效降低吸煙率。

上述結果可見，大幅增加煙草稅非但無助有效降低吸煙率，反而只會逼使煙民轉向非法私煙市場，特別是私煙「點心紙」隨處可見，讓煙民購入私煙非常容易和方便，而不是令煙民戒煙，加稅可謂「成事不足、敗事有餘」，反令一向勤懇工作、奉公守法的基層報販受懲罰，嚴重打擊報販本已微薄的收入，甚至掀起「摺檔潮」，會是壓倒基層報販的「最後一根稻草」！

財政司司長日前在預算案公眾諮詢會上表示對煙稅問題未有定論，並會繼續廣泛聆聽社會各界的意見，在決定加煙稅與否時將「特別考慮對基層和長者的影響」。現在大聯盟站出來，明確強烈對加煙稅說不！大聯盟希望司長能繼續「貼地」，深切體會基層市民生活困苦，並理解增加煙稅既不能增加庫房收入，亦非推動公共健康的正確手段。

基層報販的生意十分依賴人流和旅客。受長達三年的新型冠狀病毒疫情影響，本地各行各業受重創，當中尤以基層首當其衝。根據非政府機構去年第四季的統計，香港最低月入基層家庭平均收入相較疫情前下跌逾兩成。在過去三年，一眾基層報販同業飽受疫情蹂躪，不少同業早已支撐不住，黯然離場。留下來的人苦苦堅持，只期盼政府施予援手，協助報販渡過經濟寒冬。

全港報販大聯盟懇請財政司司長能繼續秉持關顧基層的精神，制訂一份以基層生計為首要考慮的財政預算案，切勿在現今經濟低迷的情況下增加煙草稅，並設法將基層報販從萬丈懸崖的邊緣拯救回來，為同業們在兔年帶來新的希望！

作者馬冬雁是全港報販大聯盟主席，大聯盟是一個關注基層報販權益的民間組織。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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