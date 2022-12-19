多聲道｜控煙政策宜長遠謹慎

政府於今年 4 月起禁止轉口、售賣和製造電子煙、加熱煙等「另類煙草產品」。新法例生效了半年多後，政府便有意修例，放寬相關產品在港轉口的安排，以挽救物流業，與内地製造業接軌，振興經濟。



政府顧及業界困難而考慮修例，固然是從善如流，而事件亦證明上屆政府推出的政策和法例未夠深思熟慮。



來稿作者：陳溢謙

吸煙與健康委員會最近向政府建議一系列控煙措施，當中包括仿傚新西蘭做法訂立「無煙世代」等。但值得留意的是，新西蘭沒有禁止電子煙和加熱煙，反而以規管方式容許這些產品繼續出現，並鼓勵煙民轉用，達到戒傳統煙及減害的效果。當局欲進一步控煙，口口聲聲說要參考外國經驗，卻無視當中的重要政策元素，依樣畫葫蘆也只抄了一半。委員會只建議當局嚴苛地「一刀切」全禁，事前沒有經過仔細謹慎的政策推敲，結果政策難以收到與外國同樣的成效。

施政要達到預期目標，政府應該展示具備長遠視野，也有謹慎規劃。控煙要成功，政府應以務實態度處理，包括花時間審慎研究國際間和內地的最新做法。「一刀切」方針可以令政府在道德層面贏得掌聲，卻對長遠控煙工作成效毫無幫助。政府應從長計議，並提供相關措施的時間表，有助社會預視政策將朝哪個方向發展及其進度，及早做好準備。

能多管齊下、長遠謹慎地改善市民健康，社會便會感覺到政府不再一味對煙民趕盡殺絕，政府亦不宜再妖魔化煙民，加劇他們與非煙民間的矛盾。習主席在七一重要講話中亦提醒我們：「共同維護和諧穩定，家和萬事興」，人和則自然政通，亦可以為社會建立信心，讓市民了解新政府的施政新風和政策模式，日後在各範疇的施政自然會更加容易和暢順。

作者陳溢謙是大專院校的署理學系主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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