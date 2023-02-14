多聲道｜港惠深度合作正當其時

香港日前與內地全面通關，位於新界東北角的蓮塘／香園圍口岸啟用旅客通道。該口岸是深港兩地第七個陸路口岸，採用車輛「一站式」通關模式，為香港市民提供「停車過關」服務，並允許市民騎自行車通關。該口岸連接深圳東部過境高速和惠深沿海高速公路，大大縮短了香港與惠州以及粵東其它地區的交通時間。這一通道的啟用象徵著香港與惠州的經濟合作邁上新的台階。



來稿作者：伍俊飛



惠州土地面積佔整個大灣區的五份一，開發強度不到10%，土地和勞動力成本遠低於與其接壤的深圳和東莞，要素價格只是香港的一個零頭。過去十年來，惠州經濟發展取得顯著成就，2022年GDP超過5400億人民幣元， 鞏固了其廣東省經濟第五城的地位，成為粵港澳大灣區尤其是珠江東岸新增長極。

惠州與香港的經濟結構互補

惠州的成功在於長期堅持依靠龍頭企業和大型產業項目推動經濟發展。惠州實體經濟以石油化工、電子資訊、新能源、生命健康等現代產業集群為基礎，中海油、殼牌、埃克森美孚、比亞迪、TCL、德賽、華陽、億緯鋰能等眾多龍頭企業是經濟增長的主力軍。2020年，在中美經濟和技術脫鉤噪音不斷的環境下，總投資約100億美元的埃克森美孚廣東惠州乙烯項目在大亞灣石化區啟動建設，標誌著美國企業在華獨資建設的首個重大石化項目落地。惠州通過這些重大項目獲得大量投資，並且借助它們產生的「虹吸效應」，招引大量相關配套企業入駐，從而實現產業發展的集聚效應。

惠州經濟的短板在於中小微企業尚未形成蓬勃發展的勢頭。深圳、佛山和東莞等省內城市在擁有諸多龍頭企業的同時，還擁有遍地開花的中小企業，而惠州在中小企業發展方面明顯動力不足。惠州政府意識到本地經濟發展的短板，提出「做大不放小」的策略，力圖讓「大企業頂天立地、中小企業鋪天蓋地」，但由於諸多條件限制，中小微企業的培育和發展仍面臨著數量較少、內卷嚴重、技術低、融資難、招工難等一系列問題。

惠州與香港經濟結構的互補性非常明顯，呈現「製造—服務」「龍頭—小微」的對比格局。香港基本上沒有在本地從事製造的龍頭企業，但是屬於舉世公認的國際金融中心，並且具有世界一流的專業服務隊伍；香港是高度國際化的資本主義經濟體，中小微企業星羅棋佈，在資訊發現和處理、捕捉市場機遇、海外產品遷移、商業模式創新、商業審美、傳統技能、知識服務、投融資等能力方面具備較強優勢。

作為國際金融中心，香港能夠為深耕惠州的龍頭企業提供優質金融服務，助力惠州的支柱產業實現全產業鏈發展，不僅協助惠州各大工業園區引入石化、電子、新能源、生命健康等領域的配套企業，還能引薦大型供應鏈公司和外貿綜合服務企業，鼓勵深圳、廣州、東莞等城市的相關企業到惠投資落戶，完善惠州的國際和國內物流、商流、資訊流和資金流，助推惠州製造業實現雙循環良性發展。

更重要的是，香港和惠州能夠在發展中小微企業方面大有作為，既為香港的年輕人提供就近創業和就業的巨大空間，也為活躍惠州市場經濟尤其是民營企業添柴加薪，形成創新發展的重要引擎。香港的創業門檻高，要素價格高，本地市場狹小，市場競爭激烈，壓抑了年輕人的創業熱情，但這並不意味著香港年輕人缺乏創業能力和願望。

香港具備國際資訊與知識優勢

由於香港長期缺乏製造業，因此本地年輕人在高新技術創業領域競爭力不強，但是在國際技能工藝型、國際知識服務型創業領域具有先天優勢。傳統技能工藝型項目具有永恆的生命力，歐洲和日本的許多「小而美」的品牌企業歷經百年不倒，主要依靠其獨特的審美、技巧、技藝、配方等傳統市場法門，在日用品、工藝品、食品、飲料、服飾、修理、草藥、高端手工製造等與人們生活息息相關的行業保持和擴大市場份額，美國的許多高科技產品都無法與其抗衡。

由於極其特殊的歷史經歷，香港薈萃了來自我國上海、江浙、廣東、福建、台灣等地，以及英國、法國、義大利、日本、韓國、印度、菲律賓、馬來西亞、新加坡、越南、泰國等國家在傳統技能工藝領域的能工巧匠，他們通過代際傳承的方式將其服務市場的競爭力在本港延續，香港年輕人有條件和機會在惠州把先輩的這些遺產發揚光大。

與此同時，由於中國和美國走上平行交叉發展的道路，兩國經濟和技術雖不至於全面脫鉤，但資訊和知識的雙向流動出現障礙的局面短期難以改變。香港年輕人有著合法合規接觸中美兩國資訊和知識的便利，因此能夠為內地和國際市場提供獨特的知識性服務，不僅在既有的法律、會計領域獨領風騷，也能深耕管理諮詢、品牌、公關、行銷、廣告、影視等領域，確立港人在中國和西方市場不可替代的競爭優勢。

隨著深圳、東莞、廣州等地生產要素價格不斷攀升，部分當地企業向外轉移成為必然，許多經驗豐富的工程師、高級技工、管理人員等選擇下海創業。如果惠州和香港政府攜起手來，抓住機遇，為兩地經濟深度合作鋪平道路，那麼香港年輕人的國際資訊與知識優勢，加上周邊城市流向惠州的製造業人才、技術、技能、經驗等要素，雙方定能實現港惠合作共贏的局面，既有助於惠州補齊中小微企業實力薄弱的短板，也能為香港特區政府解決本地社會深層次矛盾提供一個重要工具。

作者伍俊飛是紫荊黨政策研究院院長。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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