張欣宇｜簡約公屋重用，料慳公帑百億

簡約公屋除了具體選址所引發的爭議，在政策層面，最受社會關注的便是「入住率」和「成本」的問題。香港新方向早前曾刊登文章，建議政府應採取「先招租，後興建」的方式，根據市民需求興建簡約公屋，以回應社會對「入住率」的擔憂，避免浪費社會資源。而針對「成本」的問題，筆者則建議，政府可以做好提前規劃，將簡約公屋的單位設計為可以直接拆卸重用至未來永久公屋項目。通過這個方式，有可能為整個簡約公屋項目降低過百億的成本。



來稿作者：張欣宇



簡約公屋計劃採用「組裝合成」建築法（MiC）興建。此種方案可以理解為在工廠先行製造完成一個個獨立單位（包括內部裝修和屋宇設備），然後再依托現場建成的房屋框架，直接通過吊運和組裝上述獨立單位的方式，完成簡約公屋建設。

招標時特別規定可重用

在技術上，上述MiC單位完全可以重新利用。筆者曾經和不少工程師以及房屋業界的專家交流，一致認為，只要政府在招標時特別加以規定，並在未來的公營房屋規劃時提前佈局，技術上有條件將簡約公屋單位直接重用在未來同樣採用MiC建造方式的政府房屋項目中（包括永久公屋、公務員宿舍、長者屋、中轉屋以及學生宿舍等等）。

因爲簡約公屋的主要設計標準，原本就和永久性公屋看齊，需要額外考慮的是，目前簡約公屋設計高度爲十餘層，而傳統永久性公屋則普遍超過30層。樓層越高，對整體結構的防風性能要求就越高。但在MiC樓宇中，樓宇框架才承擔主要的抗風功能，而非單個MiC單位；因此，只需在設計時加以考慮，在毋須顯著增加成本的情況下，簡約公屋的MiC單位同樣不難符合更高層數要求下的抗風要求。

MiC重用料節省成本八成

根據最新的立法會工務小組文件，第一批簡約公屋項目的總成本預算約150億港元，當中和MiC單位建設有關的成本（建築工程以及屋宇裝備工程）總計約佔110億。考慮到將來拆卸運輸成本，内部裝修的折舊以及MiC單位的重新利用所增加的設計成本，根據筆者和其他專業人員的粗略估算，能節省的成本仍可達到八成或以上，仍屬相當可觀。倘若以整個簡約公屋項目計，能夠節省/重用的成本應可超過百億。

由於其簡便快捷、高建造質素、以及安全的特點，MiC建造法已經成爲建造業未來的趨勢。過往房屋署負責興建的公共屋邨，大多數是混凝土結構，據筆者了解，將來房屋署也傾向使用混凝土MiC作為建造標準，但目前由建築署負責興建的簡約公屋的MiC單位則將採用鋼結構設計。如何能協調兩個部門，在未來實現對MIC的重用，可能是挑戰所在。

但挑戰同樣也是對本屆政府施政魄力的考驗：爲了更高效的利用公帑，爲了節省過百億的公帑，為了讓來自市民的稅收能更被高效的利用，也爲了香港市民的福祉，政府能否打破內部部門隔閡，落實將簡約公屋MiC單位重用至永久公屋項目，正是一衆香港市民翹首以待的。

作者張欣宇是立法會議員、特許土木工程師、香港新方向成員。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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