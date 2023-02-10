香港新方向｜簡約公屋應「先招租，再興建」

簡約公屋首批約149億元撥款在立法會工務小組獲得通過。政府在提交給立法會的文件内提出，現今香港公營房屋供應不足，有部分市民長期居於不適切居所，如劏房等。相當一部分劏房的居住環境擠迫、衞生惡劣，居民長期受噪音、鼠患、蚊蟲滋擾，部分劏房更是厨厠不分。這些問題引起居民負面情緒，甚至導致家庭衝突，對兒童成長更是貽害無窮。而簡約公屋的興建，則是爲了使上述基層市民的居住環境在短期内即可獲得改善。



在心懷幫助基層市民的良好願景同時，一個社會公認的事實就是，簡約公屋的建設成本以及相應的機會成本都價值不菲，因此針對計劃的執行細節，應當慎重考慮實際需求，做到精準幫扶，以免出現社會資源的錯配和浪費。

建造意願與市民需求或有偏差

必須指出，並非所有劏房戶都是簡約公屋政策需要幫扶的目標，只有真正飽受惡劣居住環境以及沉重的租金負擔所苦的群體，尤其是有兒童、康復人士及年邁長者的家庭，才應獲配簡約公屋。但這個群體的實際規模如何，而當中又有多少市民有意願遷入簡約公屋，目前都未有準確和科學的統計數字。倘若在需求人數以及有意願入住人數都缺乏數據的情況下，便開始進行簡約公屋建設，很有可能出現建造數目與市民實際需求的偏差。

考慮到簡約公屋高昂的成本，最終如果建造數目過多，導致簡約公屋空置和社會資源浪費，絕不是公共政策制定者所樂見的。

報名情況可反映簡約公屋的需求

針對這個問題，建議政府應採取「先招租，後興建」的原則。簡單來說，房屋局要儘快開放簡約公屋的預先登記 ，讓有意願入住簡約公屋的市民在簡約公屋開始建設期前就提供相關資料。在此情況下，市民的報名人數可以反映社會對於簡約公屋的真實需求，而報名市民的經濟、年齡、健康、家庭人數等狀況亦可以反映對於簡約公屋需求的迫切性。

舉例而言，如果符合資格的報名戶數遠超3萬戶，政府應盡快開啓建設簡約公屋，甚至進一步尋覓新的適合土地。但若登記入住意願的戶數只有1萬戶，興建簡約公屋便應基於實際需求，不需要為建而建，建足3萬。

處理各種複雜的社會問題，要堅持實事求是的思想路線。在簡約公屋建設的問題上，先瞭解實際需求，再決定投資量，經濟成本的付出才能有所回報，政府施政也才會更加明瞭和令人信服。

香港新方向的成員包括立法會議員張欣宇、律師、工程師、建築師等。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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