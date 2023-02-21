多聲道｜「氣球事件」背後是美國「華人間諜威脅論」根深蒂固

2月2日，美國媒體報道，「中國氣球」進入美國內陸上空，甚至還靠近美國核導彈基地。中國外交部就此事作了澄清，是一個中國用於氣象科研的民用氣球因受風向影響誤入美國領空。但這一事件卻在美國引起軒然大波，美國媒體不斷炒作，使事件演變成了「中國間諜氣球」進入美國探測核導彈基地和敏感機密訊息的重大事件。



美國媒體的操作表明了不少美國人的心態，他們將這個氣球稱為「中國間諜氣球」帶有直接指責中國危害美國國家安全的意味。蒙大拿州當地民眾也對於氣球的目的感到不安，要求美國政府將「中國間諜氣球」擊落，最終2月4日在東部沿海上空擊落該氣球。這個事件讓不少美國人不滿的同時，也引發了有關中國間諜行為對美國國家安全造成危害之類的擔憂和討論。



來稿作者：馬瑞



20世紀90年代，隨著改革開放事業的持續推進，中國的經濟實力和國際影響力日益提升，美國逐步將中國視為一個日益上升的威脅，並開始鼓吹「中國威脅論」，掀起炒作「華人間諜威脅論」的風潮。進入21世紀後，隨著中美競爭日益激烈，美國政府關於「華人間諜威脅論」的炒作與日俱增。近一段時間以來，美國又頻繁以「中國威脅」、「華人間諜威脅論」營造冷戰氛圍，加劇中美關係緊張。美國政要、新聞媒體及官方報告等發表了大量關於美國華人從事「間諜活動」的言論，煽動民眾的恐慌和猜疑，以實現政府目的，盡管美國以「思想自由」和開明民主國家自居，但它們的民眾比世界任何其他國家的民眾都更易受操縱。

「華人間諜威脅論」者宣稱所有赴美的華人都是潛在間諜。美國眾議院特別委員會1999年發布的《考克斯報告》認為，中國針對美國的大部分間諜活動是由學生、研究人員和遊客等非專業人員完成的。除政府部門公開發表的研究報告外，美國政要甚至總統也在公開場合毫無事實依據地誇大華人「間諜」活動的事實。2018年8月，美國前總統特朗普在美國新澤西州的高爾夫俱樂部舉辦的一場晚宴上宣稱「幾乎所有來自中國的留學生都是間諜」。

溫哥華質疑「中國間諜」

凡是華人皆可疑，使得華人被「污名化」，華人群體形象遭到了損害。「華人間諜威脅論」使得民眾思想意識容易受操縱，針對華人的無端指責迅速增加，對華人群體造成了極大傷害，而且也使他們承受「被懷疑」的心理摧殘。

最近溫哥華華人社區也發生一起華人被「污名化」的案件，一些人在兩個半月的時間，每天在華人媒體人高冰塵家外遊行、高呼口號並揮舞標語，聲稱高冰塵是「中國間諜」，應該被驅逐出境，最後一名帶頭抗議的華人因襲擊罪被捕。

事情起因是高冰塵過去常在網上批評郭文貴，指控對方涉貪，對方則反指控高冰塵是「中國間諜」，參與遊行的民眾則受到了特朗普前顧問班農和流亡美國的中國富商郭文貴的操縱。事後當事人在接受採訪時說，他是被郭文貴洗腦了信以為真高冰塵是「中國間諜」，郭文貴給了他5萬美元，用於向郭文貴和特朗普前顧問班農成立的新中國聯邦運動的支持者分發現金，招募了糾察員並領導了他所說的由郭文貴發布命令和資助的日常抗議活動。他道歉說他不僅後悔給高冰塵套上了「中國間諜」的帽子施加傷害，也後悔玷污了海外華人的形象。

「中國間諜氣球」是美國政客的故意炒作，一個氣球監控了這麼多天，巧合在布林肯訪華前夕被美國政客和媒體大肆炒作，顯然美國國內勢力不希望中美關係改善才是真正目的。美國一些媒體充分利用這個機會，接連炒作了幾天，操縱美國民眾產生「美國本土受到中國間諜氣球威脅」的危機感，充分激起了美國社會的反華情緒。所以，美國「華人間諜威脅論」的本質，其實是在中國日益崛起背景下，抱持冷戰思維的美國政府以中國為假想敵，通過捏造和渲染中國「間諜」活動的規模與危害，借機遏制中國發展的一種政治策略。

作者馬瑞是自由職業者，暫居香港，過去主修政治方向。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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