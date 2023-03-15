多聲道｜說好香港故事宜軟不宜硬

大馬出生、在港參與很多電影演出而為人熟悉的楊紫瓊，憑《奇異女俠玩救宇宙》成為奧斯卡95年歷史以來首位亞裔影后；戲中飾演其丈夫、童年曾居香港「越南難民營」的關繼威亦奪得男配角獎。二人與香港的淵源，令港人對今屆奧斯卡的關注度爆升。



楊紫瓊說這獎座是「亞洲面孔」夢想成真的證據，關繼威更指這是「美國夢」之實現。兩位得獎者的經歷與成功，一番全球聽得到並會一直廣傳的感言，比起那些冰冷的GDP或薪金數字、官員或明星的硬銷短片和海報，更能說好一個地方的故事，亦更有效吸引人才去發展及追夢。



來稿作者：簡永哲



近年奧斯卡頒獎禮受到不少批評，楊紫瓊及關繼威以至其他演員，亦先後講過亞裔演員在荷里活發展的難處，從多年前被忽略，繼而逐漸受重視，近年終越見抬頭，反映荷里活的包容性及開放度一直提升。演員以外，《奇異》的導演與編劇之一關家永（Daniel Kwan）雖在美國長大，但也與香港有關聯，他的父親是香港人，自少看過所有李連杰主演的《黃飛鴻》電影系列，深受港產片影響。

美國時間3月12日，《奇異女俠玩救宇宙》奪得奧斯卡多項大獎，楊紫瓊、關繼威等演員雀躍慶祝。（Reuters/Carlos Barria）

劇集場景「搶旅客」猶勝政府宣傳

電影是娛樂，也是一門「養住」很多相關從業員的文化產業，而與金融、IT等行業相比，這行業更受各界注目。政府之前也頻頻找明星演員做旅遊推廣，但口碑麻麻，證明現在已不是找某某明星說幾句「Hello香港已經準備好」就能吸引到旅客來遊玩。事實上，由心出發、講究旅程體驗才是當今皇道。看看日韓受歡迎劇集，單靠當中出現過的場景，不需政府宣傳，也自動發揮到「搶旅客」的作用。

同樣地，新一屆政府常說要「搶人才」，推銷的策略不外乎是推出一些優化簽證措施，例如「高端人才通行證計劃」，這些是基本要做的，但官員說一些口號式賣點如「加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐」、「加速發展新的數碼基建、構建安全的網絡環境」等等，意義不大亦毫無吸引力可言。其實海外的人才最想知道的，很大機會是到來之後有否發展空間，可以在事業上成功及獲得滿足感的機會有多大。

關繼威年幼時隨父母由越南偷渡到香港，居住在難民營一年，後以政治難民身份移民到了美國，並在2023年奪奧斯卡最佳男配角獎。（Reuters/Carlos Barria）

演員、運動員成功故事感動人心

不論是那個行業，如果有一、兩位成功「人辦」，用其成功實例去證明香港是一個可以夢想成真、可以包容其他國籍人士的國際城市，這才是最好及最有效的「搶人才」宣傳。雖然香港金像獎在歷史及規模上不能與奧斯卡相比，但試想想，假如關繼威以一個越南難民身份，在港發展獲得各方包容，加上自身努力，成功奪得金像獎最佳男配角，這個場面，相信也會是實現夢想的感動時刻，對香港整體形象一定有所提升。

演員之外，運動員其實也可以發揮到類似功效。本港有一些入了籍並留在本地發展的外國職業球員，例如早前的中村祐人，努力學講廣東話，曾成功入選港隊；前年入籍的前香港足球先生費蘭度，2013年由巴西來港，最終在去年6月初友賽馬來西亞一仗為港隊上演「地標戰」，當時他形容是夢想成真。這些正正也「說好香港故事」的感動人心例子。

本屆政府重整架構後設立「文化體育及旅遊局」，將三個範疇整合，行對了第一步，但這個政策局可以做的事，可以更多更廣。當局想方設法用文化體育軟銷來吸引各方面人才到香港追夢，比起局長楊潤雄單單在恭賀楊紫瓊得獎時，指獎項彰顯了香港演員和電影圈的實力，必定更加貼地、更人性化。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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