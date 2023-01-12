搶人才不只現在式也是未來式

這邊廂，香港政府將最低工資由現行的每小時37.5元調升至40元，增幅6.7%；那邊廂，《日經新聞》報道優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷給予日本員工加薪，幅度最多高達四成，不但同系英國報章《金融時報》亦作報道，路透社以及彭博新聞也有撰文。



多達四成的人工增幅當然不會是人人可有。根據報道，日本迅銷預期給8400名員工加薪幾個百分點至四成不等。但無論如何，加薪的確是日本社會的共識。首相岸田文雄要求商界給予員工加薪幅度要超過通脹率，全國勞動組合總連合會力爭加薪五個百分點。就連代表資方的日本經濟團體聯合會也指出加薪超過通脹率是「企業的社會責任」，並希望透過「對人的投資」而「形成廣泛的中產階層」。

日本的通縮長年影響民眾的消費心態，首相岸田文雄擔心若然人工「跑輸」物價，經濟更會陷入滯脹。(Christopher Jue/Getty Images)

日本資方：對人投資以壯大中產

正如英國匯豐近日決定將最低年薪由17290英鎊上調至22750，以幫助員工對抗通脹，環球面對去年以來形成的通脹挑戰，企業加薪是一個有效的應對方法。而日本亦有其獨特原因，借助物價上漲的契機，透過與加薪形成良性循環，試圖打破多年來的經濟通縮。而且日本經歷長期的通縮以後，國內工資追不上海外水平，給當地員工加薪因而是挽留人手的重要手段。無怪乎《日經新聞》的迅銷報道選擇了以「搶人才」為題。

環球經濟體搶人才，由簽證政策到企業銀彈不一而足。香港政府說的「搶人才」多數指專才，或者所謂的高端人才。但人才不只是現在式，也可以是未來式，包括潛在的人才。用日本迅銷和英國匯豐為例，避免員工流失，也有助企業培養未來人才。誰知道現在的一百名初級員工當中，三五七年後可以出了多少個優秀人才？

美國、新加坡推動薪酬公平

當焦點由搶現在的人才拓闊至發掘潛在的人才們，許多政策範疇便頓時變得相關。舉例說，美國加州、華盛頓州等多地政府最近實施了新法規，企業的招聘廣告必須列明薪酬範圍，而新加坡亦修例，要求上市公司必須在年度財政報告披露董事以及行政總裁的薪酬。這些透明化的做法一般被認為可以令薪酬制定得更加公平，間接有助人才招募，甚至提高員工積極性。

歸根結柢，人才之所以重要，在於他們能推動經濟生產、提高效率，甚至幫助企業創新。但不只專才和高管是關鍵，發掘未來人才以至從更廣泛的層面提高生產效率、鼓勵創新，也是不應該被忽略的手段。近日出訪新加坡和菲律賓的勞工及福利局局長孫玉菡對於最低工資上調至40元表示「高興」，以及形容為「同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力」。他除了推展高才通計劃等之外，毫無疑問應該為本港的就業環境做得更多、更全面。