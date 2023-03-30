霍啟山｜爭辦體壇盛事與會議　重塑香港「盛事之都」美名

香港與內地及國際恢復全面通關後，許多大型體壇盛事陸續在港舉行，令人相當期待，也吸引世界各地旅客來港參與其中，標誌着香港已經重返國際舞台。我們應該抓緊疫後黃金時機，定期爭取舉辦更多體育盛事，除了表演賽，亦要舉辦更多獲國際總會承認、有國際排名的比賽，長遠提升香港在國際體壇的地位，才能向世界說好香港故事。



來港作者：霍啟山



本港正值疫後復蘇黃金期，多項體育盛事的復辦接踵而至，包括香港國際龍舟邀請賽、香港單車節，以及即將在3月底舉行的香港國際七人欖球賽等；上月順利舉行的第25屆渣打香港馬拉松，亦吸引眾多世界各地跑手專程來港參賽。

至於足球方面，今年2月初，筆者於亞洲足協在巴林舉行的大會上，與新加坡足總高層會面，促成舉辦國際友誼賽，以助港隊累積比賽經驗，備戰來年舉行的亞洲盃決賽周。而該場賽事在賽前已相當矚目，門票開售不足一日便售罄，3月23日在旺角大球場舉行，最終以1比1賽和，有近6000名本地及海外球迷入場，為近年少見「爆場」的港隊賽事。由此可見，國際賽事不僅能帶動本港的足球熾熱氣氛，同時推動一些海外及內地的體育觀眾來港觀賽。

霍啟山早前與新加坡促成友誼賽，3月23日在旺角大球場舉行港足對新加坡。（資料圖片／袁志浩攝）

邀請知名球隊可帶旺旅遊

事實上，邀請各國球隊訪港進行對賽，可以增加球隊的實戰經驗，亦能提高市⺠對足球盛事的關注度，以刺激香港足球發展。倘若能邀請國際知名球隊來港進行對賽，吸引海外和內地旅客來港觀賽，讓他們順道遊覽香港，可以為航空、酒店、地接社和飲食、娛樂消費等方面帶來龐大經濟效益，同時進一步提升香港的國際大都會形象。

我們可以參考過去經驗，2003年香港經歷沙士疫情後的經濟及⺠生重創，政府為了刺激本地氣氛，邀請了當時坐擁包括碧咸、朗拿度和施丹等6位超級國際球星的歐洲勁旅皇馬來港，與內地及香港球員組成的「龍之隊」作賽，聲勢浩大，堪稱最為經典。當日香港大球場共有4萬名球迷，全場爆滿，該場電視直播賽事，更創下本港電視節目最高收視紀錄，觀眾超過320萬。

當年賽事扣除約3400萬總收入，政府只需要支付約82萬元小額資助，但背後帶來的效益相當龐大，不單止大大刺激了本地消費，更為香港掀起足球狂熱氣氛，有助推動香港足球發展，該場球壇盛事也在國際間為香港帶來極大宣傳作用。其後歐洲班霸利物浦、曼聯和AC米蘭等國際知名球隊相繼獲邀來港作賽，再為香港足球熱潮推上高峰。

根據香港旅遊發展局公布，2月訪港旅客錄得146萬人次，是2020年2月疫情開始以來，單月訪港旅客首次突破百萬人次，亦是去年全年總數的兩倍，當中休閒旅客的比例持續錄得增長，意味着各地旅客對香港的復常已全面恢復信心。另一方面，有調查顯示，逾七成受訪市民贊成及期待香港舉辦更多國際體育盛事，反映本港市民對體壇盛事興趣大增，期望政府加強推動香港的體育發展。

爭取全運會部分賽事在港舉辦

因此，我們應定期爭取舉辦國際比賽、國際知名球隊邀請賽、國際球壇會議及大型活動。未來啟德體育園落成，我們更應善用這個世界級場館，全面鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。至於2025年全運會將在大灣區舉行，我們亦應積極爭取部分賽事在香港舉辦，締造粵港澳首次合辦全運會的歷史，也是提振香港體育發展的重大舉措。

除比賽外，筆者目前亦正推動足球國際會議落戶香港，期望展現香港的專業形象，促進整體經濟發展。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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