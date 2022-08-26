山頂纜車翻新重開　香港旅遊更需轉型

山頂纜車經歷約一年的翻新停駛後，將於周六（27日）重新運作。在優惠期過後，纜車新成人來回票價為88元，較之前的52元高逾六成，跟的士一人車資相若。公司解釋成本上漲、翻新工程超支原因，但相信乘客會覺得「值回票價」。



山頂纜車以至山頂本身作為香港旅遊景點，在一定程度上是香港旅遊的寒暑表。在疫情之下單靠本地乘客可謂獨力難支，但即使日後放寬入境、旅遊活動復常，如意算盤又是否能夠打響，香港也不能輕言樂觀。



本地近日疫情升溫，每日新增確診個案邁向一萬而且尚未見頂。當公營醫療壓力大增，社會難再有條件放寬社交距離，遑論進一步放寬海外人士入境旅遊。至於與內地通關，行政長官李家超據報下周三（31日）北上與廣東省和深圳市領導會面，議程之一必然是放寬限制。若然訪問取得進展，估計首批受惠者會是商界和學生等有迫切需要往來陸港的人士，觀光旅遊或要下一步才見曙光。

香港不能預設通了關就有遊客

但即使香港完全對內對外通關後，旅客會否就會來港？早在疫情之前，不少人已質疑香港缺乏旅遊景點，難令旅客動心再來。再者，網購盛行亦逐漸打擊香港賴以成功的購物旅遊。在疫情爆發至今兩年多，香港不是沒有嘗試革新旅遊實力。海洋公園新置水上樂園和酒店，中環街市活化開放，沙頭角部分禁區地帶亦有限度對外開放。但單靠新增個別景點，難言取悅遊客。

出路不是沒有。剛移居美國的名人黃夏蕙談到疫情期間「環遊新界三次」，引起不少共鳴。其實不少港人和本地企業也自製宅度假行程，遊遍香港郊野市區，部分值得對外推廣。除了沙頭角外，還有皇都戲院、深水埗大南街的皮革店和咖啡廳群等，不同文化景點可以互相串連，結合成一兩天的深度遊。遊客可以感受藝術歷史文化和生活的地區特色，順道帶旺地方經濟。世界各地均有文化或創意產業景點，但承載的內涵難以複製，能讓遊客對香港留下獨特印象。

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加強文化歷史味道 令遊客留獨特印象

在這背景下，政府、旅發局和旅行社可以參考民間主意，在推廣山頂時加強文化歷史元素。山頂應該走出傳統觀光的定位，不只是建議旅客體驗纜車、在凌霄閣參觀展館、用膳和飽覽維港兩岸，而是讓旅客感受香港歷史變遷。山頂附近有不少歷史大宅和古蹟，旅客可以認識香港在開埠初期的歷史和建築特色，再與中環和其他地方的市建設串連，整個行程會更厚實，以至打動曾到過山頂的旅客一來再來，選搭纜車。

山頂纜車是亞洲首條纜索鐵路，也是香港開埠以來首項機動公共交通工具，我們樂見有企業繼續承辦服務而且斥資翻新，但纜車要持續運作賺錢，始終要靠遊客絡繹不絕乘搭，否則終有一天會步天星小輪的後塵，不斷掙扎求存。這就要靠政府一面穩控疫情促成通關，一面帶領旅遊業變革，發掘更多和重新包裝本地各個旅遊點，吸引他們前來。