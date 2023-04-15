多聲道｜土地發展與人口掛勾　要錢要人更要彈性規劃

本港人口連跌三年，去年出生率創逾60年來新低，人口高齡化現象持續，令勞動人口下降，政府要積極搶人才外，一般估計整體人口在疫情後似乎也難如之前預測般穩步上揚，長遠政策例如土地供應方面，也無可避免受到影響。行政長官李家超日前稱，應同時推動北部都會區及交椅洲人工島兩大計劃，應付未來需求，相信這是基於政府前年的估算，直至2048年共有3,000公頃土地短缺而言。如果人口增長放緩，加上政府財赤嚴重，筆者認為，整個發展佈局確有需要再從長計議，例如將人工島視為半個後備角色，按各種實際需要彈性調動，也未嘗不可。



來稿作者：袁順圍



本港「熟地」供應短缺是不爭事實，2016年政府曾指土地短缺約為1,200公頃，其後土地供應專責小組批評數字太保守，黃偉綸2021年10月公布《香港2030+》報告，估算直至2048年，本港總共土地需求為5,800至6,200公頃，計及3,200公頃的已展開規劃階段項目，例如東涌東、洪水橋下村等，土地短缺約為3,000公頃，這數字比2016年激增1.5倍。黃當時解釋，希望本港人均居住面積可增加，又派定心丸強調已規劃的中長期供地項目，包括明日大嶼及北都區等，潛在土地供應可達4100公頃，「比3,000公頃搵多啲，係理想同接近現實做法」。

筆者認同覓地絕對應該面對現實，願景、數字可以說得宏大，但當要在啟德新區找5.7公頃興建10,700個簡約公屋單位也大費周章，政府理應該務實一點，要不斷因應實際社會情況變化，實事求事，適時調整中長遠土地策略。從來土地供求也與人口/住戶數據掛勾，《香港2030+》報告指出，長遠而言，至2040年代估計本港人口達811萬，甚至最高可去達880萬，可是經歷過去數年香港社會變動後，老實說，十多二十年後，本港人口仍會輕易地突破800萬嗎？

人工島可視為半個後備角色

統計處數字顯示，2022年年底的香港人口的臨時數字為733萬，按年跌幅為0.9%，而去年僅3.25萬嬰兒出生，創1961年有紀錄以來最低，這當然與疫情有關，但按常理推斷，未來人口增長放緩是必然的。所以按人口需求估算而進行的北都區及人工島計劃，一直有很大聲音質疑應否同時進行，這十分合理，因當中確實有很大討論空間。

實際上，開發這麼多土地，要龐大資金、大量人手，更要周詳規劃，如認為兩個計劃也值得推動，在資源有限下，哪些部分是重點，要優先投放人手及資金，怎也要有定奪有取捨。不少業界人士已指出，北都區無論在發展風險、可行性及持續性，也優於人工島計劃，筆者相信，將發展重點放在北都區，也是比較合情合理。行會召集人葉劉淑儀近日更提出一個新觀點，她認為這項目能協助打破「一國兩制蘊含的矛盾」，亦有助融合人才、貨物、數據等。與內地融合是現在以至將來的大趨勢，葉劉這一番見解，似乎令北都區有更壓倒性的優勢。

另一個更實際的問題，就是建造業人手不足。建造業議會早前公布《建造業人力預測報告》，基於對未來10年建造業工程總量的預測，預料熟練／半熟練工人、技術員、工地監督人員及專業人員4類工種，各類人手短缺在2027年將擴大到2千人至4萬人不等，而業界早已表示，其實技術工人外，建築、測量等高端專業人才，一直也有極大需求，政府要引入外地專才，不可遺漏這個範疇。建測界立法會議員謝偉銓日前也明言，大家都擔心在資源包括人力方面，可否同時應付很多個大項目，因為一直也有些鐵路、主要幹道的計劃正在進行，「我覺得這個就是凸顯到你要有序進行時，一定要有個考慮的時間表，如何先後緩急去做。」

發展局局長甯漢豪本月初說過，不可能等20年後北都區項目完成，才發展人工島填海。筆者相信，絕大部分提出意見者，也不是說要完成整個北都區才開始填海建島，而是認為應該按實際情況，包括人口趨勢、資金、人手及社會狀況，將公共資源集中發展北都區，人工島則可放輕一點腳步，按形勢變化適時調度發展，引用黃偉綸前年所說，此乃「理想同接近現實做法」，亦可能是現時最務實的方案。

作者袁順圍從事物業管理近十年，曾任職房屋事務主任。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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