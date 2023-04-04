輸入外勞誰拍板？

撰文：評論編輯室
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勞工及福利局有意輸入建造業及運輸業勞工，或參考院舍輸入護理員特別計劃，設定一個輸入名額。餐飲業界亦表示，據了解政府將輸入2000名人手。局長孫玉菡表示，會優先保障本地市民就業。

香港部份行業缺乏人手是不爭事實，醫護界是最好例子。觀乎院舍護理員、建造業及運輸業的例子，政府似乎是針對個別行業的人力需求，再由相關政策局擬定輸入外勞的具體方案，例如名額及條件。

需求落差不能只靠輸入解決

毫無疑問，輸入外勞的方案要按個別行業的需求而定。舉例說，本港地盤工人由2017年第四季的約12.3萬減至去年第四季的10.7萬，同期空缺大幅縮減61%。但除此之外，行業性質亦為重要因素。例子本港教育界的職位空缺在五年間由約3900個大增至7800，升幅接近一倍，但教學工作除了語言，也涉及對課程的掌握，甚至是對香港社會的了解。又如社會工作服務，空缺近五年也增加了接近五成，但不一定可以透過輸入外勞填補，更重要的是培訓本地人手。

由此可見，輸入外勞不能只看個別行業的需求，也不能由政策局各自決定，政府要從高層次統籌規劃。當勞動人口的供應和需求出現落差，不同行業之間又分佈不平均，官員除了輸入外勞，更要從教育、培訓等途徑調整市場結構。事情本已複雜，再加上人口老化及移民潮，政府必須分析數據，科學制定政策。

結構趨勢涉及統籌規劃

除此之外，本港就業人數過去十年由365.8萬輕微減至去年的361.3萬，跌幅百分之1.2，但與此同時，在中外資公司工作的人數由38.8萬上升至46.8萬，增幅兩成。當中性質為地區總部以及地區辦事處的就業人數其實也在下跌，辦事處的則大升接近七成，反映在香港設立辦公室的中外資逆市擴張，聘請愈來愈多人手。當局若關注本港的營商環境，這類背馳數據所反映的結構趨勢尤其值得研究。

政府目前設有人力資源規劃委員會，由政務司司長領導，包括商務及經濟發展局、教育局、勞工及福利局等多名局長以及社會人士，統籌宏觀的人力資源政策及措施。然而這屆政府似乎依賴輸入人才計劃以應對勞動人口短缺，在回應立法會議員時更形容相關政策「有優化人口結構及提升人力質量的果效」。當局雖在2015年完成《人口政策——策略與措施》報告，惟至今仍未專門為人口政策設立委員會。欠缺頂層設計，如何面對人口老化、M型社會，還有25歲至39歲市民大量移民所產生的結構問題？

為什麼七老八十仍要開車經濟正增長與人口負增長人口老化兼負增長　政府要打造新未來
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