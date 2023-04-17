楊莉珊｜「國安」才能「港安」！夏寶龍訪港為「安」而來

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍近日訪港，一如外界預料，在15日出席「全民國家安全教育日2023」開幕典禮並致辭。筆者聆聽夏主任的發言，十分認同他所提到的「國安」才能「港安」、「安」來，「福」才能來的觀點。香港雖然已經走出2019的黑暴困局，但市民仍要對香港的國家安全有較高的警惕心，呼籲全民都要為保護國家安全共同努力，國家安全也就保證「一國兩制」可以行穩致遠，香港繁榮發展才有保障。



來稿作者：楊莉珊



疫情後的香港，焦點都放在如何恢復經濟活力，4月15日的「全民國家安全教育日」正好提醒香港社會，經濟發展需要社會的安全基礎，國家安全正是當中的關鍵。夏寶龍形容「修例風波」這場港版「顏色革命」的歷史是香港人不能磨滅的記憶，這種記憶正如懸在我們頭上，時時敲響的一口警鐘，每時每刻都在警醒著我們！中聯辦主任鄭雁雄在同一場合也呼籲社會要好好認清發展與安全的辯證關係，不要因為眼前的一時平靜而對防衛國家安全有所懈怠。

今年的國安教育日不但有特區政府與中聯辦，就連港澳辦夏寶龍主任也親臨現場並發表講話，盡顯中央對香港發展的高度重視，也看得出國家對香港的國安環境仍未完全放心，畢竟這裡是高度國際化的金融中心。國家對香港的關心從夏寶龍主任的講話中就可見一二，夏寶龍的講話並沒有長篇大論，言簡意賅地指出國家安全對香港持續發展的重要性。他以習近平主席去年在港期間的重要講話說起，指出香港經歷了2019暴亂的風風雨雨，大家痛感香港「不能亂也亂不起」，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾，聚精會神謀發展，應該全社會集中力量共同建設我們共同的家園：香港。

夏寶龍強調香港當前正處在從由亂到治走向由治及興的新階段，全體港人共同守護香港安寧的重要性，只有團結一心才可能共創香港美好未來。夏主任講話的主旨簡扼只有四個字：「安」來「福」來。夏主任特別強調社會團結一心的重要性，強調當前香港社會得以「由亂及治」，是在中央全力支持下，全體香港人民付出艱辛努力和巨大代價換來的。呼籲香港社會要認識到「安」是最大的福，「亂」是最大的禍，全社會要持續這種精誠團結來保護國家安全，香港才可以繼續得保安寧，「一國兩制」行穩致遠，保香港繁榮發展才有堅固的基石。

港區國安法雖然讓香港的國家安全有了基礎，但要面對當前複雜的國際環境與未來發展需求，香港的國安環境仍須要進一步鞏固強化。我們看到外國針對香港的惡意抹黑，逃亡海外的亂港份子仍未歸案，由此我們應該清醒認識到，國家安全之於香港並非已經毫無風險，誠如夏主任所言，每位居民都是香港的持份者、建設者、受益者，維護國家安全、守護香港安寧，是每位居民義不容辭的責任與義務。這當中有你也有我。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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