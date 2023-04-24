多聲道｜人口老化影響全球　策略性輸入外勞大勢所趨

人口老化是全球趨勢，聯合國預計香港在2050年會成為全球人口老化程度最高的城市。本港的勞動人口近年已開始萎縮，疫情後各行各業都缺人，立法會日前就以大比數通過一項無約束議案，要求政府為不同行業輸入外勞。筆者認為，政府必須有短中長期策略，先精簡輸入勞工程序，再盡快掌握最新人力資源數據，針對建造業等急需人手的行業推出外勞特別計劃，同時加強培訓本地人才，以應對未來人口老化的重大挑戰。



來稿作者：簡永哲



現時日本是全球最高齡國家，有29.9%人口屬65歲或以上，其次為意大利（24.1%），根據聯合國人口分析，預計未來30年內，全球65歲及以上的人數將翻倍，到2050年達到16億之多。屆時香港料有40.6%的人口為65歲或以上，在擁有超過100萬人口的地區中，排名第一，其次才是南韓（39.4%）和日本（37.5%）。

立法會本月20日辯論自由黨主席邵家輝提出「加快輸入人力，補充本港勞動力」的議案，邵家輝強調現時各個行業均面對嚴重人手不足的問題，不同業界代表均向他表示難以請人，希望能加快落實輸入外勞措施。事實上，本港一直也有輸入外勞，但需經勞僱會審批的「補充勞工計劃」，在2017至2022年申請人次超過4,600人次，最終僅1,500人次獲批，這雖與疫情有關，不過勞僱會的審批長達5至6個月，普遍認為必須盡快精簡程序，否則根本應付不到現時輸入勞工的急切需要。

未來北部都會區將會有極多大大小小的基建工程，政府與發展商也需要大量建造業工人，如果一直缺人，工程進度勢必拖慢，影響深遠，亦令超支機會大增，如因要趕工令工人加班頻頻，對工業安全也不利。所以邵家輝日前提出議案時，亦有要求當局推出計劃，容許大灣區外勞即日往返本港及居住地，這種彈性安排也是因時制宜。早前有報道指出，當局擬考慮參考社署的「院舍輸入照顧員特別計劃」，准許建造業及運輸業這兩大重災區，輸入外地勞工，名額或逾一萬個，最快下半年推出。筆者認為，這種特別計劃毋須勞工顧問委員會審閱申請，而建造業確需要大量熟練工人，為了應急，實在無可厚非。

全球化及人口高齡化之下，很多地區也輸入外勞，補充人力，香港作為開放型社會，實不應再視外勞為洪水猛獸，因這必然是未來勞動力組成的一部分。勞工及福利局局長孫玉菡之前也向勞工界派定心丸，強調政府會以保障本地工人優先就業作為大前提，增加輸入勞工會適度且有規範，而無論是「補充勞工計劃」或即將推出的院舍輸入護理員特別計劃，均要求外勞工資不低於相關職位的中位工資。政府肯作出承諾，這樣就不會令外勞有「低薪優勢」，算是紓解到一些本地工人的憂慮。

根據政府在上一輪人力資源推算結果，本港的勞動力會在2020至2022年達到峰值，之後長期呈下降趨勢，預計本地人力供應在2022至2027年，平均每年會下跌0.6%，2027年整體會欠缺17萬勞動人口，當中以教育水平較低的勞動人口，人手短缺情況尤為明顯。因此長遠來說，政府必須做好培訓工作，協助本地勞工不斷增值，提升技能；同時要盡快掌握最新人力資源數據，這樣才可針對最缺人行業，重點作出全方位人手培育，對症下藥。

不過，政府今年中才會開展新一輪人力資源推算，就不同界別的勞動力供求做數據分析，而推算的主要分析結果要明年第三季才完成。筆者認為這方面動作必須加快，否則擬定外勞策略時將會十分被動，因如前所述，勞動力下降是全球問題，各個地方也對外搶勞動人口以至專業人才，誰先掌握人力大數據，便能率先部署，搶佔先機；誰能夠維持充足勞動力，將來便越有機會突破人口老化的困局。

作者筆名簡永哲，現為自由工作者及公共政策顧問。文章純屬作者意見，不代表香港01立場。



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