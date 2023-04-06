輸入外勞貴在公平公道

本港多個行業勞工短缺，政府考慮輸入外來勞工補缺職位。不少意見認為可以仿傚先前「院舍輸入護理員特別計劃」的做法，繞過既有「補充勞工計劃」下由勞工顧問委員會審批的機制，如民建聯便為此提出了「紓緩勞工短缺政策倡議書」。另一邊廂，日前卻有本地護老院舍被指對外來員工給予剋扣應得薪酬、延長工作時間等不當待遇，過程中有人涉嫌犯下串謀詐騙的罪行。



去年3月至5月間，港府為了應對疫情，曾經有時限地放寬通過「補充勞工計劃」輸入護理員的部分規定，到年底又宣布在此基礎上推出「院舍輸入護理員特別計劃」，預計今年6月正式推行。無論是在正規的「補充勞工計劃」抑或「特別計劃」下，輸入護理員的薪金都不能夠低同類本地員工每月的工資中位數。

有工會認為，小巴司機人手不足問題要靠改善薪酬待遇解決，而非貿然輸入外勞。（資料圖片）

輸入外勞是為填補空缺

不過，打從新冠疫情爆發之前，其實便不時傳出有計劃申請者來港前需要先向外判中介公司付「報名費」，甚至有時在繳款以後都長期無法順利成行。最近本地傳媒更加揭發他們當中有人到埗就職之後，竟然還被院舍用「陰陽合同」等方式扣減薪酬，讓原本計劃關於其工資下限參照統計中位數的規定變得形同虛設。

支持輸入外勞的前提是：僱主無法付出合理薪酬僱得本地勞工，故此不得不用相同工資水平，轉向外地市場尋找人力填補空缺，惟有如此本地與海外就業市場的勞工才都能夠同時獲得保障。如果資方單純是想減少支薪、剝削勞方，有關舉動肯定不應獲得社會支持，而藉着違法行為來達致這一效果更當予以嚴懲。

工聯會會長吳秋北（右）、理事長黃國（左）表示，不能簡單一句要求輸入外勞，各行業應優先推出措施吸引新人加入，例如加薪。（鄭寶生攝）

政府當局有責加強把關

當然，政府當局作為輸入外來員工計劃的把關人，始終有責任修補現時存在明顯漏洞的監察機制。譬如在今次院舍事件裏，涉事護理員據稱明面上仍然獲發給符合計劃規定的薪酬，但院方於支薪前後卻嘗試扣押員工的銀行卡、派員陪同提取現金及收取額外雜費等，甚至提早偽造證明文件要求員工簽署，可見單憑審查文件難以反映員工實況。

勞工署須積極安排突擊巡查、增設匿名舉報制度，好讓外來員工權益能夠得到適當保障。尤其對海外、本地員工的工資水平差額更應該是重點監察對象，當局可進行針對外勞員工的抽樣核查，判斷僱主是否真正為兩方提供同等的待遇。縱使勞工短缺導致輸入外勞在所難免，但它仍然不當透過引進廉價外勞、威脅市民就業機會，而確保外勞待遇正好有助於同時保障此點。