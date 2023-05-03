黃冰芬｜改革區議會，地區治理新篇章

周二（5月2日）行政長官公佈「完善地區治理建議」方案，新方案包容並蓄，兼顧了社會各界的意見，不但保留了區議會名稱和議席數目，並體現了社區的多元化及均衡參與。新的區議會職能及諮詢定位更加明確，既恢復區域性諮詢組織的定位和職能，亦增強了地區的行政主導，為香港地區治理上奠定了一個重要的基礎。



來稿作者：黃冰芬



是次地區行政檢討可以從「保留」、「恢復」及「新增」三部份來看。在「保留」方面，第一，香港地區治理上保留18個行政區域，避免對地區的原有發展、規劃及管理作較大的變動。第二，保留了全港區議會議席數目基本不變，服務地區的議員人數不會減少，即每個小區都平均有一個議員可提供服務。第三，保留直接選舉方式產生的議席。

委任制增添多元專業聲音

「恢復」大家所熟悉的「委任」制。筆者在2011至2015年間作為增選委員在區議會委員會上參與會議，席間也見識到委任議員擅於從專業角度提供意見，甚至較能從整體地區發展的角度建言獻策，而大多數委任議員都是當區關係密切，相信恢復委任制有助區議會增添不同專業領域的聲音，讓政府決策時有更全面的考量。

「新增」的「間選」議席（地區委員會），與立法會的選委界別相類似，由分區委員會、撲滅罪委員會、防火委員會中選舉產生，既有選舉成分，又可強化了地區聲音，招攬不同背景的精英參與，充分體現出地區的多元化，並讓區議會更具廣泛的代表性，有助提高認受性。此外，在議員任職期間，新增履職及監察的機制，更符合大眾巿民的期望。

地區行政的關鍵在於提升地區治理水平，以造福民生，建設地區為本。新方案前所未有地以「直選」、「當然」（新界地區才有）、「間選」及「委任」四種方式組成新的區議會，議員的產生方式參考了立法會的產生辦法，最大程度上恢復區議會作為諮詢組織的主要職能——匯集地區更廣泛及多元的聲音。透過新制度的設立，區議員的眼光不再局限於小區，除了間選及委任選員外，直選議員將提升地區服務水平及眼光更廣闊，88個直選議席劃分44個選區，每區人口約17至18萬，因此在服務地區的思維上將以更宏觀的大局為重。這樣更有利地區的整體發展。

區議會建言獻策 民政專員集多優勢

重塑區議會的組成方式，並加入資格審查制度是正本清源之舉，既徹底堵塞了制度上的漏洞，避免再成為港獨分子煽動民意，挑撥矛盾及對抗政府的平台，築牢了國家安全的防護牆，也充分體現了愛國者治港的原則，筆者對此深表認同及支持。重塑區議會後，將恢復過來原有職能，以落實《基本法》第97條規定：「接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務」為根本，並在地區治理中發揮其作用，成為特區政府在地區治理上的重要伙伴，為地區的良政善治建言獻策，做好政府與巿民之間的橋樑作用。這樣更符合地區巿民的利益。

最後，區議會只是作為一個區域性的諮詢組織，真正能解決地區治理問題的關鍵，在具有行政權力的地區民政事務專員如何統領地區事務。完以民政專員擔任區議會主席，集社情民意、資源整合優化及地區各部門的協調統籌等優勢於一身，從制度上提升地區首長的統籌力、靈活性及治理效率，對改善民生，建設社區方面有莫大裨益，筆者十分支持此項檢討。為了解決多年老大難的社區問題，增加部門之間的協作能力，新增高層次協調的領導委員會（地區治理領導委員會），以及執行的地區治理專組，相信新一系的地區治理優化建議，必將為香港地區治理上注入新活力，為香港未來的發展奠定更好的基礎。

作者黃冰芬是港區全國人大代表，香港再出發大聯盟總主任。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。