霍啟山｜培訓人才為港足爭取國際話語權

香港要成為國際體育盛事之都，除了大力發展體育運動和體育產業，爭取承辦大型體育賽事，還要舉辦更多體育主題論壇、國際體育組織會議，從中加強在國際話語權，支持建設體育強國。而足球位列香港最受歡迎的體育項目，未來發展更應爭取國際話語權，但首先要培訓人才，提高自身能力，才能建立區域性及國際足球發展網絡，引領香港足球走向世界。



來稿作者：霍啟山



其實在體育方面爭取國際話語權非常重要，尤其對於香港足球的未來發展相當有幫助。試想一下，若香港足球取得國際話語權，可以讓港足在國際上更有影響力和競爭力，大大提高本地及世界各地對港足的關注度，也可以為香港足球帶來更多的發展機會，甚至吸納國際資源。

爭話語權吸納國際資源與發展機會

推動港足邁向世界水平

爭取國際話語權的好處，當中包括建立區域性及國際足球發展網絡，從而透過與周邊國家及地區更緊密交流和合作，從中了解國際足球的最新發展趨勢和技術，以提高香港足球的水平和競爭力。另外，國際話語權可助港足對外引入或從不同渠道爭取資金作發展用途，例如足總發展的視像助理裁判系統（VAR）的資源，部分來自國際足協（FIFA）的支持。同時，透過所建立的國際足球網絡，為港足增加參與世界性比賽的機會，藉此提升技術水平和吸取經驗，盼能追上國際水準。

然而，按照香港足球目前的發展和能力表現，肯定有需要全面加強培訓，才有資格在亞洲或亞太地區、甚至在世界舞台上爭取足夠話語權，並且真正發揮影響力。尤其在本地聯賽及海外的交流賽事中，需為各年齡組別提升實戰能力。如果只有軟實力而沒有硬實力，其影響力可能僅局限於某個非常短暫的時段，不能立竿見影。換言之，要爭取國際話語權，必須從實質方面入手，展現香港足球的實力，交出亮眼及獲認可的成績表。

全方位培訓足球人才展實力

增國際足球發展網絡關注和認可

我們首先需要提升足球相關的專業人才，包括教練、裁判、賽事管理人員等等的經驗及質素，可以設定大灣區及亞洲地區作為發展試點，更多地參與不同賽事及研討會，從中提供足球相關的培訓和教育，加強他們參與國際足球發展網絡的能力和競爭力。同時，我們需要爭取實務參與，建立與國際足球發展網絡相關的聯繫和合作，增加足球人才的曝光率，例如在國際足球比賽、聯賽和研討會上，展示他們的技能和素質，以吸引國際足球發展網絡的關注和認可。

總括而言，香港進入國際體育組織，承辦大型體育賽事，只是向爭取國際話語權踏出第一步，後續還要付出大量努力，展現香港足球人才全方面的實力及競爭力，從參與角色進化至在國際發揮真正影響力，才能為香港的國際體育盛事之都奠定地位。

作者霍啟山是中國香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的標題為編輯所擬，原題為「培訓人才為港足爭取國際話語權 建立區域性與國際足球發展網絡」。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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