葛珮帆｜倫常慘劇揭市民精神健康亮紅燈

繼鑽石山聳人聽聞血案後，深水埗又發生一宗印巴裔家庭倫常命案，3名幼童懷疑被生母用枕頭焗死，實在讓人痛心難過。兩宗個案背後或折射出市民精神健康狀況出了問題，而3天內發生兩宗轟動社會的慘案，無疑是敲響了警鐘，警示社會必須重視精神病患者的照顧問題，特別情況較嚴重的個案。政府和公眾必須聯手努力建立一個關愛社區互助網絡，向隱蔽的悲情戶及時伸出援手。



來稿作者：葛珮帆



據悉，鑽石山殺人者有精神病史，被診斷患有妄想性精神分裂症，需要定期覆診，並曾住院治療且有暴力行為的紀錄。雖然警方聲稱印巴裔家庭命案的女疑兇沒有精神病紀錄，但虎毒不吃兒，作為生母卻狠下心腸殺女，很可能是其精神狀況出了問題，才會幹下這有悖倫常的行徑。

香港針對患精神疾病的重大個案，是無限期醫院令，即變相終身監禁且不得假釋。如1982年元洲邨安安幼稚園斬人案；2010年荃灣享和街弒母殺妹案；2011年葵盛東邨連環兇殺及傷人案，法院在參閱精神科報告，確認對社會構成危險，判入無限期且不得假釋的精神治療。

對患精神疾病的殺人案重在預防，一位精神障礙者的犯罪歷程，經常是複雜的，不僅會受到精神疾病的影響，也會與其社會環境、成長狀況、家庭結構、成癮物質使用等因素交互作用，除了穩定精神疾病以外，也需要針對其社會適應的不良因數給予處遇，並協調社區輔導的力量。

醫生無時間晤診 患者無法長期留院

值得重視的是，香港的精神科資源嚴重不足，現時香港精神科專科醫生和人口比例是1：20000，遠低於世衞建議的一倍。全港只有456名精神科醫生和600名臨牀心理學家，卻要照顧730萬人，以致輪候政府精神科門診新症動輒要等上1年半。筆者亦曾接獲個案，指其於3月預約精神科診症，卻要輪候至2024年10。即使獲醫生接見，在短短6至8分鐘會晤，也難以讓醫生掌握到其病情有多嚴重。精神科資源的嚴重不足，亦導致精神病患者無法長期留院治療，在未有全面復原的情況就要被迫回到社區，終或釀成慘劇。

《施政報告》提出設立18 區「關愛隊」，推展地區的關愛活動，例如探訪有需要人士；亦會協助處理突發和緊急事故。公眾期望社署和相關部門與「關愛隊」緊密聯繫，重點關注一些隱蔽基層戶面對的壓力，定期評估風險，及時提供支援，遏止倫常慘劇發生。當局亦可參考外國做法，為社工提供訓練，讓其可為一些患有抑鬱或情緒問題的病人提供簡單心理輔導，紓解病人內心鬱結，可起防微杜漸作用。而對於少數族裔，《施政報告》更表明要進一步強化支援，包括增加聘用少數族裔人士出任勞工處的就業助理和一般助理，以及試行設立為少數族裔人士提供情緒支援及輔導的服務中心。

立法會議席葛珮帆呼籲市民多關心身邊親友，並提醒有需要的親友尋求支援和輔導。（資料圖片／鄭子峰攝）

關愛隊和社工需要少數族裔當

香港居民絕大多數都是華裔，但少數族裔也是這個國際大都會的一分子。根據2021 年人口普查數據，全港少數族裔近62 萬，倘不包括30 萬外籍家庭傭工，南亞裔人士佔比最大，達9.6 萬。民青局、各區關愛隊和社工可考慮招攬一些少數族裔當義工，讓其專責為同鄉做家訪，令有情緒或精神問題患者願意打開心扉，既可避免悲劇發生，也顯示社會關愛少數族裔，推動種族和諧。

長遠來說要解決問題，還是要投入足夠資源，聘用足夠人手，讓所有患者都得到更好的照顧和跟進。期望政府在引入及培養人才兩方面入手，研究放鬆門檻，從大灣區引入醫護人手，同時增撥資源，加強培訓及挽留本地醫護的措施，以解決人手不足的問題。此外，家庭暴力發生的背景和原因往往錯綜複雜，當事人及時尋求適切的支援和輔導，及他們身邊親友的關心和支持尤為重要，筆者呼籲大家多關心身邊的親友，並提醒有需要的親友尋求支援和輔導。

作者葛珮帆是立法會議員（選舉委員會界別）。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。