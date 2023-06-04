鍾灼輝｜從罪看生，警醒社會被忽視的暗角

從罪看生，是一種能讓人覺醒與成長的逆向思維。



面對罪案時，我們會感到無助和悲痛，當一個人成為罪案的受害者，他們的生命被摧毀了，心靈受到了嚴重的創傷。罪案帶來的傷害不僅是短暫的，也可能是長期的，影響着一個人的整個人生，甚至令人懷疑我們的社會是否仍然安全。



來稿作者：鍾灼輝



罪案是一種反映社會黑暗面的現象，它們揭示了人們在生命中所面臨的種種挑戰和困境。在這個世界上，每個人都有自己的生命故事，也都在不同程度上經歷過種種的痛苦和挫折。而罪案就是這些痛苦和挫折的一種表現形式。例如，最近香港社會中的一些嚴重罪案，就可能反映了貧富差距和社會不公正的問題。這些罪案中的加害者往往是處於社會邊緣的人，他們因為長期受到社會的壓迫和歧視，而作出了報復式的犯罪行為。

一個地方的極端罪案雖然少見，但無可否認，它的存在，也多少反映出我們社會當下某些被人忽視的深層次問題，是社會繁華表象下的一個警示。我們需要逆向反思，我們的家庭教育、社會價值及制度到底出現了什麼問題，這才是我們應該關注的地方。

至於精神病患者犯罪，一直以來都引起很多爭議和誤解。許多人認為只要是患有精神病，即使殺人也不用負刑責，甚至被判無罪釋放，但事實並非如此。

要判定犯罪者是否有罪，重點不在於犯人是否患有精神病，而是要確定犯人在動手殺人時，是否具有清醒的意識和明確的犯罪意圖。換句話說，犯人當時有否出現嚴重的精神障礙或心智缺失，導致他們對自己的行為毫無辨識能力，根本不知道自己在做什麼，甚至是在傷害別人。

如果精神病患者在犯罪時具有正常的意識，那他們與一般罪犯並無區別，同樣會被判定有罪並受到相應的懲罰。相反地，如果在犯罪時患者被證實處於精神失常狀態，行為和思想不受控制，那麼他們是會被送進小欖精神病院，接受強制性的禁閉治療。因為患者不僅是個犯人，同時也是個病人，需要接受治療而非單純的懲罰，以確保他們不會再次犯罪或為社會帶來危害。事實上，很多時候，精神病院的禁閉時間比監獄刑期更長久。

大家應該要去反思，精神病患者和其他人一樣，都是社會的一份子，甚至是社會中的弱勢群體。希望大家對精神病患者能有更多理解和同理心。沒有人希望自己或身邊的親友患上精神疾病，而精神疾病可能是由遺傳或成長環境所導致，並非自己能主觀控制或想得來的。

從這個角度來看，精神病犯人不僅是加害者，也同是受害者，他們可能被迫陷入無法控制的病態狀態中。我們不應用有色眼鏡去歧視他們，或者一味責怪他們，甚至限制他們的生活。實際上，在精神病患者犯下極端行為之前，通常會有很多異常行為或徵兆，這些徵兆如能被身邊的人和關懷團體及早發現，就很有可能避免悲劇的發生。

因此，我們需要更多地關注和支持精神病患者，而非只是加強監管和限制他們的生活。我們需要反思社會是否給予精神病患者足夠和適切的幫助，保護他們的權益，從而為社會帶來更大的安全和穩定。

作者鍾灼輝是香港大學認知心理學博士、犯罪心理學家，亦是前香港警務署高級督察。文章內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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