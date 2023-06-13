來稿｜官地租約違規處處　當局不該縱容

土地資源彌足珍貴，地政總署多年來把鴨脷洲海旁道多幅靚地，以短期租約方式低價租予多家船廠，訂明只作造船或維修，但近日有媒體揭發，部分船廠「偷雞」經營「露天泊船場」圖利，其中一間每年支出地租9萬元，卻年賺超過800萬元泊船租金，且明目張膽招攬客人，甚至多間船廠公開「爭客」。相關事件實為區內積存多年的老問題，卻一直未被糾正，且愈見猖獗。



來稿作者：蔡裕龍



海旁道多家船廠涉嫌違規利用短租地謀取私利，一直為人垢病，早於2017年已有傳媒報道船廠違規出租泊位，至2019年申訴專員公署曾主動調查相關問題，時任發展局局長黃偉綸亦曾就相關事件作回應，指會跟進調查，惟至今違規問題似乎未見改善，且愈見猖獗。

監管不力 變相縱容「租上租」違規行為

類近的疏忽監管官地租約事件，並非首見。如作為法定機構之一的香港科技園，旗下用地亦曾爆出連串違反租約事件。如壹傳媒創辦人黎智英等人向科技園租地設蘋果大樓期間，涉讓一間管理其家族事務的顧問公司在大樓內設辦公室，違反租約橫跨十七年之久；又如過去十年，科技園容許部份投得將軍澳工業邨數據中心的營運商，違規把地段分租圖利、或允許第三方佔用，違反租約限制，均反映科技園監管不力，變相縱容違規，對輸送公帑予他人圖利視而不見。

各式各樣的政府資源出現違反租約問題，卻未被正視和糾正，令圖利者有機可乘。除營運商外，連升斗小市民亦「偷雞」濫用或霸佔公共租住房屋資源。參考過去兩年，在公屋扣分制下涉違規被扣分的個案有近3,000宗，而過去二十年來被扣滿16分或以上的住戶共118戶，當中僅58戶單位被收回，反映執法不力。雖然房委會近月已就扣分制「加辣」，惟正如有立法會議員所言，若當局疏於執法，即使扣分制如何加強亦是徒勞無功。

習近平主席於2013年的《在十八屆中央政治局第四次集體學習時的講話》強調全面依法治國時就便指，「如果有了法律而不實施，或者實施不力，搞得有法不依、執法不嚴、違法不究，那制定再多法律也無濟於事。」

應確保公帑與土地用得其所、用得公平

上述短租地、公營房屋單位等違反租約條款個案，恐怕只是冰山一角，港府必須痛定思痛，責成各部門及機構盡快進行徹底調查及糾正，檢討今後如何就租約違規加強執法，加強阻嚇，若涉及巡查人手不足，則應增加部門預算以增聘人手，讓公帑及土地補貼用得其所、用得公平。未來，政府還要處理多個大型項目，包括北部都會區、明日大嶼等，當中難免涉及更多不同形式的租契，若當局繼續持「隻眼開、隻眼閉」的態度，任由租者違規，必然亂象橫生，使這些原本有利於香港整體利益發展的土地或房屋資源，成為個別商人圖利的鬥獸場。

作者蔡裕龍從事資訊科技行業多年，現職金融公司資訊科技經理。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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