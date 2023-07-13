楊莉珊｜香港不開心　政府應該怎樣做？

筆者說不上是她的歌迷，但日前驚聞歌手李玟因抑鬱症而輕生，仍感十分心痛。更感到痛心的是，因為情緒問題而導致命案的情況在香港有日益增多的趨勢：5月屯門有64歲男子因不堪照顧壓力而企圖謀殺患病女兒，6月深水埗南亞裔家庭倫常命案，3名幼童遭媽媽親手送走。這些血淋淋的事例說明，今天的香港社會越來越不開心，特區政府不能無動於衷？



來稿作者：楊莉珊



香港生活節奏快，市民面臨較大壓力，這已是我們的共識，但原來承受不住壓力而引致各種情緒病，甚至陷入絕境而做出極端行為的情況，比我們想像的更嚴重，當中又以抑鬱症最嚴重。

媒體引述政府數據稱，本港有超過30萬人患上抑鬱症，醫管局則稱2022-23年度的確診新個案高達66,000宗，較五年前增加兩成。衛生署2020至2022年度人口健康調查報告書指出，1.2%的15歲或以上人士表示經醫生診斷患上抑鬱症 ，女性比例（1.7%）高於男性（0.8%），而55至64歲的人患病率最高（1.7%）。

雖說抑鬱症的成因各有異同，但主要因素其實也就兩種：個人因素與社會因素。情緒病引發社會慘案往往因為社會因素加劇了個人因素，比如過往數年飽受疫情困擾身心，還有2019年社會運動造成的無形社會壓力，加上經濟不景氣帶來的工作壓力，累積疊加成香港人的龐大心理負擔，最終令一些患者崩潰，走向極端，這一兩年因情緒問題觸發的社會慘劇頻發，原因應在於此。

本文希望從社會角度出發，探討特區政府可以採取的一些措施，建立「了解—支援—治療」的基本機制，讓情緒病患者可得到支援走出困境，同時也大大降低發生極端事件的社會風險。

首先，我們了解情緒病患者嗎？有精神科專科醫生向媒體表示，患者一般傾向隱藏自己，主要因為社會上對情緒病患者存在歧視及誤解，令患者不願意求診，因擔心被標籤。即使患者鼓起勇氣求醫，也因為現有資源不足，難以提供持續性的穩定治療，導致很多患者最終無法獲得完善治療，特別是基層家庭，更因為無法支付昂貴的治療費用而被忽視。

要做到「了解—支援—治療」，我們先要改變社會對情緒病患者的偏見，政府宜加大宣傳教育，向公眾傳達有關心理健康與情緒衛生的資訊和知識，提高人們的認識和意識，這將有助提高整體社會的心理健康意識，同時改變普遍患者諱疾忌醫的弊端，讓抑鬱症患者可以勇敢面對公眾，也因此可以及時獲得治療。

另外是加大培訓相關專業人士，擴大心理健康服務體系，提供全面、專業的心理健康諮詢、治療和支援服務等。其三是加強經濟發展與福利保障，讓因為生活壓力的抑鬱人口不因經濟因素而出現抑鬱，甚至不會因此放棄治療。

更重要的是政府要針對此議題加強部門之間的合作與協調，形成多部門、多層級的溝通管理機制，打通部門之間的行政壁壘，凝聚社會上民間與官方的資源，優化現有社區情緒支援網絡，形成更有完善的服務網絡，可以更有效為患者提供精準服務，讓潛藏在社區的患者可以看到曙光。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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