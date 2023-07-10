來稿｜摘下污名化有色眼鏡　支援精神復元人士的需求

急促的生活節奏，高壓的工作環境，無疑埋下香港人精神壓力過高的種子。精神病不可怕，可怕的是社會上各種「有色眼鏡」，無情地將精神復元人士者推向黑暗的深淵。許多精神復元人士希望得到別人的接納，也希望能夠重過正常人的生活，卻受到社會對精神病污名化的高牆所阻礙。為甚麼我們能夠包容殘疾人士、生理病患者，卻不能接納精神復元人士？



來稿作者：駱俊偉



香港生活環境等因素少不免會影響市民的精神健康。根據MindHK的資料，約6成香港成人正經歷較差的精神健康狀態，每7位香港人中便有一位曾經歷常見的心理疾病，可見精神復元人士常見。筆者曾經亦受心理問題困擾，了解到精神復元人士者內心的掙扎，雖明白到自己的狀況，卻因標籤化的目光而不敢打開心扉，分享自己的難題。

精神復元人士污名化無可避免？

污名化所衍生的恥辱感促使精神復元人士者諱疾忌醫，錯過控制病情的時間，嚴重削弱精神健康服務的效果。目前世界各地都重視社會對心理健康的認識，以提高社會的接納程度，並鼓勵患者表達自己的狀況。雖然港大精神學醫學教授陳友凱表明「99.9%精神復元人士者在99.9%時間沒有安全威脅」，呼籲公眾勿將暴力行為與精神復元人士捆綁，但每當精神復元人士者發生暴力犯罪時，偏見與歧視便會再次被無限放大。

污名化的根源來自公眾認識不足，欠缺同理心。所有人都不想被歧視，但「己所不欲，勿施於人」，為何社會覺得精神復元人士者不介意被歧視？若社會能多一點關懷與包容，實現社區共融，相信能夠為病患帶來正面的幫助，助力他們積極面對問題。惟目前教育、宣傳的成果效益未如理想，例如美國政府曾設立反歧視精神復元人士的網站以教育大眾，但數據顯示約九成人於進入網站一分鐘內離開，反映計劃效果存疑。為有效締造精神復元人士者友善的社會，政府消除污名化工作任重道遠。

認知待提高 以電影助消除污名化

英國此前透過社會媒體，如電視、電影等提高公眾對精神病的認識，結果發現媒體活動，對公眾態度有一定的正向影響。筆者建議政府可透過推出更多劇集、電影，持續傳達去除污名化的訊息予大眾。以電影刻畫患者的世界，宣揚反歧視訊息能夠透過不斷的潛移默化，讓社會了解精神復元人士者的生活與需要，更容易產生社會共鳴。

香港常有以電影帶出社會的寫照，惟以神復元人士為題的港產片卻屈指可數。數年前電影《一念無明》描繪躁鬱症病人的世界，並訴出醫療體系對精神復元人士的忽視。其中一幕，精神科醫生機械式詢問患有精神病的主角「心情點？食唔食得？瞓唔瞓得？有無食齊藥？有抑鬱就加藥」，整個診症過程不足一分鐘，沒有任何意義，以此批判醫療制度的去人性化，並控訴社會只依賴藥物治療精神復元人士者，電影在當年成功引起社會對精神復元人士的欠缺支援關注。

強化輔導員的角色 支援精神健康需要人士

在人手不足的情況下，精神專科輪候時間長，導致病情惡化的情況甚為普遍。為加快處理專科需求，診症時間自然縮短，使病人的真正需要被忽略。在此惡性循環下，精神復元人士者的狀況只會每況愈下。現時有逾29萬名精神科病人，惟同期只有385名精神科醫生，以下推算的比例下，醫患比例是1:761。面對精神科醫護人員不斷流失，但精神復元人士卻有增無減，可見香港精神科「睇症難」的死症。

另有研究發現，精神病多於青少年時期發病，惟大多未有及早發現與治療，繼而導致病情惡化。筆者認為輔導員是支援精神復元人士的第一關把手，有助協助病人解決早期心理健康問題，因此建議在「一校一社工」的體制下加入輔導員角色。相對社工，輔導員更擅長以心理學角度，了解學童的心理環境，並帶領他們走出心理陰影。同時輔導員可擔任校內的精神健康教育大使，向師生家長介紹精神復元人士的知識與處理方法，使有需要學生及早盡早進行治療，減少精神專科的負擔。

減少精神復元人士歧視，建設共融社會從來不是一個口號，而是需要整個社會坐言起行的工作。公眾須拋開成見，接納彼此；政府應強化輔導員在治療精神病的角色，以期分流專科的負擔，讓患者的真正需求得到照顧。從今天起，嘗試摘下那有色眼鏡，重新認識精神復元人士，會發現他們並不可怕！

作者駱俊偉是立法會A4聯盟研究部研究員。文章的內容僅代表作者個人觀點，與香港01無關。



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