霍啟山｜重視足球發展全貌　推動女足、五人足球及電競足球

隨着香港全面復常，包括港超聯等多項本地足球賽事，連月來進行得如火如荼，而港隊亦在足總安排下參與多場友誼賽，以備戰亞洲盃2023決賽周，獲大批球迷撐場，成功推動本地足球氣氛。然而，香港未來的足球發展必須顧及全貌，特別是女子足球、五人足球及電競足球近年在世界舞台愈來愈火熱，我們絕對不能忽視這些方面的發展。



來稿作者：霍啟山



香港女子足球近年急速發展，但香港女足的資源仍然遠不及所需，被逼過着「業餘」的職業球員生涯。說她們是「業餘」，因為目前大部份女子足球員都並非全職支薪，大多以半職業身份兼顧練習和日常工作，以維持生計。她們在放學後或下班後，騰空所有時間進行職業球員訓練，付出無盡汗水和努力，只為靜待機會來臨，可見女足生涯相當艱苦。

香港女足「業餘」待遇踢出職業水準 外闖揚威國際

不過，香港女足發展在資源緊絀下仍喜見成果，不少球員具備外流歐洲或其他地區球隊的實力，包括外流蘇格蘭、台灣及美國的女足戰將鍾貝琪、吳卓蔚及林永嫻，都是非常成功的例子。其中香港女子隊首席門將吳卓蔚於2020年獲台灣球隊台中藍鯨青睞，成為首位外流木蘭聯賽的港將，並協助藍鯨第四度奪標，其後轉投新成立的桃園戰神。

事實上，女子足球近年在歐洲愈來愈火熱，去年歐洲三場最多球迷入場的足球比賽，全是女子足球賽事，包括第一位由巴塞隆拿對禾夫斯堡的女子歐聯四強首回合賽事，共有91,648名球迷入場。其實不單止入場人數，轉播收視率、球迷數量以至商品銷售，均出現爆炸式增長。

另外，英格蘭女足在歐國盃奪冠，翼鋒美亞特（Beth Mead）更獲得英國BBC體壇風雲人物殊榮，可見女足未來在國際體壇上，將是備受關注的重點項目。

五人足球普及性高 迎合香港街波文化

至於五人足球在亞洲以至全球日趨普及，尤其歐洲早已舉辦室內五人制足球賽事。筆者認為香港五人足球，實際有極高的發展潛力，亦是非常適合香港發展的運動，最主要是所需場地面積較小，相對於11人足球，參與者較易覓得場地，變相參與門檻較低，令普及性相對大大提高。而五人足球人數少，較易組隊開波，都是一種優勢。

此外，五人足球使用低彈足球，幾乎以踢「地波」為主，所以亞洲球員以往在身高體型方面，較歐洲或西亞球員輸蝕的劣勢相對不明顯。反而較矮小的身型令重心較低，在護球和盤扭時，更能得心應手。

其實日本、泰國等亞洲國家的五人足球發展純熟，香港街波文化如此盛行，加上港府正積極推廣包括五人足球在內的「城市運動」，更應乘勢在五人足球方面大展拳腳，希望未來可以看見香港足球躋身世界舞台。

新興電競足球潮流 冀吸納青少年新血

另一方面，近年電競大熱，甚至全球有逾20個國家或地區，將電子競技納入為正式體育項目，例如即將舉行的杭州亞運，將電競首次列入為正式比賽項目。國際足協（FIFA）亦於2022年舉辦電競版世界盃，吸引世界各地的電競選手參加，可見足球運動具有很大的影響力。

香港足總也先後三度舉辦「香港電競足球代表隊選拔賽」，並於2021年首度成立香港電競足球代表隊。筆者認為，虛擬足球賽事交流及發揮足球團結精神，乃足球發展的一大樂事，希望藉着新興電競潮流推廣足球，吸引更多青少年關注香港足球發展，為本地波建立新形象。

因此，香港如要追上世界步伐，未來的足球發展，絕對不能如以往只集中於傳統男子足球及十一人足球項目，還要加強資源投放在近年興起的女子足球、五人足球及電競足球，應該一一重視發展，他日無論是哪一個足球項目，都希望香港代表能夠在國際體壇上百花齊放。

作者霍啟山是香港足球總會副主席、東亞足球協會副會長。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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