來稿｜打造小販經濟提升治理溫度　還給香港多些煙火氣

走在高樓林立的都市，若能不期而遇充滿煙火氣的夜市、琳琅滿目的市集，無論是市民還是遊客，都是一件暖心的事。此前，深圳和上海政府通過修訂，適當解禁「路邊攤」限制，並為小販劃分特定的販賣場所，既有利於恢復城市經濟、促進消費增長，更回應了民生訴求，體現了城市的温度和包容性，是城市治理精細化的體現。



來稿作者：駱俊偉



三年的疫情令香港的經濟和民生受到很大影響，要實現經濟復甦，重振旅遊業，政策上需拆牆鬆綁，借鑒內地的先進經驗或許是不錯的做法，重拾小販經濟的魅力，還給香港多一些煙火氣，打造真正的「Happy Hong Kong」。

具煙火氣、人情味 小販與市容可共存

小販經濟是長遠流傳的我國文化。早在西周，小販市集已經出現，在《清明上河圖》中，地攤經濟更隨處可見。直到現代，小販依然是我國等不少地方重要經濟的一部分，新加坡更將小販文化列入「非物質文化遺產」，反映小販在某些地方而言是「文化的瑰寶」。

流動小販是一種「貼地」的消費文化，既為廣大市民提供物美價廉的消費服務，小販的叫賣聲、食物撲鼻的香氣，又使得整座城市更具有「煙火氣」和「人情味」。另一方面，經營流動攤檔對於學歷和資金要求較低，可為不少基層市民或遇到職業瓶頸的市民提供重新積攢財富的機會。

香港素來以「美食天堂」享譽國際，薈萃中西各地的美食，不過本地飲食文化卻相對黯然失色，或與小販式微有關。上世紀中，經濟未起飛，不少人選擇從事小販。雖然他們只販賣平民小吃，但對當時貧窮的生活而言，有錢吃上一口，已是一大樂事。

可惜政府對小販的態度隨社會的進步而改變，1970年起停發流動小販牌照，且規定已發牌照不得轉讓，導致有牌的小販買少見少。之後更以軟硬兼施的手法，一方面以經濟誘因吸引小販自願退回牌照，一方面增加檢控的罰款，令小販經濟逐漸式微。新一代已甚少在街頭吃到「又平又好食」的地道小吃，政府有必要「保育」有價值的小販文化，尋求更加精細化的管理，讓市容環境衛生和小販經濟共存，提升市民的幸福感。

深圳和上海的做法，證明國際化大都市與小販經濟是可以共存的，要求政府在市容環境管理上探索「柔」與「剛」、「放」與「管」之間的平衡，在城市管理和商販增加收入之間尋找平衡點，在保證有序、安全、乾淨的城市環境基礎上，讓城市更有溫度、有煙火氣，讓城市的發展更具有可持續性。

筆者明白部分人對重發流動小販牌照有所保留，建議政府可學習外地的先進市集管理模式，規劃指定區域予小販經營墟市，並設立明確標識，在規定的紅線範圍內，以不佔道、不影響周邊居民生活、不影響市容整體秩序為基礎，把香港傳統的墟市文化化有機地注入城市「軟實力」中。當鄰里商販在社區紮根後，他們本身也成了社區的一部分，在重塑社區活力、增加社區凝聚力和維護本地傳統特色的同時，也形塑了城市本土特色，增加了文化認同。

政府1970年代起不再發新小販牌照，現存熟食小販市場不到十個。

小販管理隊不應只管不理

另外，不少香港特色小食都需要明火煮食，曾有墟市主辦機構經調查後發現，逾九成受訪市民支持放寬明火煮食的限制，以保留地道熟食小販的特色，增加墟市的吸引力。而香港早前亦有過墟市用明火的經驗，再加上現時擺街的炒栗子、煨蕃薯更是政府容許在街頭使用明火煮食的例子，既有先例可循，政府也可以參考類似做法。

其次，食環署轄下的小販管理隊也需要進行改革。至回歸以來，小販管理隊的資金有增無減，由7億加至20億，加幅比通脹更快。然而管理隊只「管」不「理」，採取強硬手法監管小販，卻沒有理會小販的需求。正如最近94歲小販因生理原因暫託無牌的契孫看管小販車，卻被小販管理隊控告。

從表面看，流動小販與城市市容、公共衞生及公共安全存在矛盾。但這些矛盾並非不可化解，只要公共管理思維升級、城市公共服務到位，小販經濟就能得到有序發展，實現多贏格局，為城市多元經濟發展作出重要貢獻。作為管理者，對於小販的管理不能放任自流，更不能「一刀切」式的管理，在消防、食品安全上都需要有創新的管理手段，兼顧好小商小販和市民、消費者各方利益。

本地小販文化消散在即，與其一味掃蕩，直至市民只能從博物館認識到小販文化及香港特色地道的小吃，倒不如借鑒其他地區的優秀經驗，為小販尋找適合的立足之地。事實反映小販經濟與國際大都會是可以共存的，只要管理得宜，相信他們將可以成為香港的一道「民生風景」，為香港打造一張充滿活力和溫度的城市名片。

作者駱俊偉是立法會A4聯盟研究部研究員。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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