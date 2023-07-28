楊莉珊｜厚植家國情懷　由「深化」了解國家開始

國家主席習近平近日給香港培僑中學高一年級全體學生回信，給學生的親切勉勵成為新聞焦點之一。香港青年工作歷來受到國家的高度重視，疫情過後又逢暑假期間，兩地青年交流活動又再度活躍起來，但如何避免過往大量青年交流活動最終成為學生暑假的「平價旅行團」，而促進了解的成效卻不甚了了，筆者認為關鍵在於是否將項目做到「深化交流」。



來稿作者：楊莉珊



筆者所服務的香港優質師友網絡（QMN）將「深化交流」融入到具體的青年服務計畫當中，當下也正帶領約100名來自將軍澳各間中學的中學生，這批學生透過參加QMN的「Grows Together職場有你」計畫，過往幾個月在香港體驗了五種不同職業的職場工作環境。7月24日開始，他們將前往北京體驗為期兩周的內地職場，進一步體驗地產、互聯網、文化、傳媒等行業，當中部分行業與香港體驗的行業有所關連，可以互相印證，達到「深化交流」的目標。

筆者認為，「深化交流」應該有幾個層次，首先是知道，然後是體驗，之後是感受，最後是了解。資訊氾濫的今天，我們對大多數的東西都會有一個基本印象，但可惜我們往往沒有辦法第一時間判斷資訊的真與假，於是我們對很多沒有真正接觸過的東西往往存有一個「假認知」：我們以為我們真的知道，但其實我們對該事物的認知是錯的，至少是不完整的。

正如大部分出生並成長在香港的年輕人，輕易也能透過不同渠道接觸到很多相關祖國的資訊，可是片面、滯後甚至帶有偏見的資訊往往不能讓青年人客觀全面認識祖國，特別是國家發展速度日新月異。而青年與內地交流，過往測重點也放在交流的數量，忽略了交流的質量，導致花費了大量的資源推動了大批青少年到內地走馬觀花，卻未能更新他們對國家發展的看法，甚至無法發現他們對國家的偏見與誤解。

為避免資源浪費，QMN策畫的「Grows Together職場有你」計畫強調「深化交流」的宗旨，先透過專題講座、然後安排本地與內地的職場體驗，再伴隨有師友互動，協助青少年真正感受國家的變化所帶來的發展機遇，還有不同行業在香港與內地的發展規律，協助本地高中生更清楚掌握自己未來發展方向。

習近平在給培僑中學學生的回信中提到，得知你們通過參與在韓志願軍烈士遺骸歸國安葬儀式、與「天宮」航天員互動等活動，更加深刻體會到身為中國人的自豪、身為香港年輕一代的使命與擔當，我很欣慰。這就是一個鮮活的例子，說明要讓香港青少年真正了解國家，不能單靠一次性的內地交流團，更不能單靠好山好水、美食美景來滿足「遊客式」的「知道」層面，我們更應該提供機會讓青年可以在內地社會當中體驗、感受，這樣才可以更新他們的看法，去除偏見，真正了解國家的最新發展。

QMN這次邀請將軍澳區的高中生回到內地，親身體驗內地的就業環境，體驗他們未來有意從事的行業，透過實地考察與內地業內人士交流，加上有師友隨團溝通輔導，可以讓學生更直觀感受到內地的職場變化與社會進步。誠如習近平主席對培僑學生的勉勵：讀萬卷書也要行萬里路，兩者結合才可深入了解祖國的歷史文化和現實國情，也才能深刻認識世界發展大勢，對自己、對香港、對國家都有所客觀且較深入的了解，然後結合自己的志趣，早日成長為可堪大任的棟樑之才，在明白自己人生路向後可以進一步了解，為建設美好香港、實現民族復興積極貢獻力量。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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