來稿｜發改委20項揩施對香港的啟示

於2023年7月28日，國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費的措施》，此措施共六個方面、20條政策舉措，希望通過優化政策和制度設計，進一步滿足居民消費需求、釋放消費潛力。措施將與各領域、各品類重點政策形成促進消費的一攬子政策體系。



來稿作者：嚴澤航



此20項政策措施有三項政策目標，分別是有效市場和有為政府更好結合，優化供給和擴大需求更好結合，提質升級和創新發展更好結合。這些目標旨在充分發揮市場的決定性作用，促進消費升級，並改善消費者的生活質量。

香港政府於疫情間雖然已經採取了多項措施，支持受疫情影響的企業及市民，包括提供不同的財政援助和支持就業保障。可是，如今香港已經「由亂到治」走向「由治及興」，香港政府除了確保經濟持續繁榮也應思考如何以政策層面推動更有效的經濟復甦，維持國際金融中心地位及東方之珠的美譽。今年的施政報告正展開諮詢，筆者認為香港政府也應借鏡發改委的20項措施，以集思廣益來年的施政報告如何帶動市民消費需求、釋放消費潛力，以下為兩個可參考的方向。

穩定大宗消費，支持剛性和改善性住房需求

在措施其中一項政策為做好保交樓、保民生、保穩定工作，完善住房保障基礎性制度和支持政策，擴大保障性租賃住房供給，著力解決新市民、青年人等住房困難群體的住房問題”。

在香港，房屋問題一直是一個棘手的問題。房價高企，租金高昂，許多人都難以負擔高昂的房屋成本。自李家超政府上任以來，其實已提出不少政策如過渡性房屋、簡約公屋、推出「公屋綜合輪候時間」指數、準備發展北部都會區及近來更公佈了新田科技城規劃方案。可見現屆政府對於房屋政策的重視，筆者建議政府也應考慮重新探討開發郊野公園邊緣地帶及加速審視綠化帶的改劃，務求多管齊下解決香港積存已久的房屋問題。

促進文娛體育會展消費

另外，國家也大力發展文娛消費方面：「加快審批等工作進度，持續投放優秀電影作品和文藝演出。優化審批流程，加強安全監管和服務保障，增加戲劇節、音樂節、藝術節、動漫節、演唱會等大型活動供給。鼓勵舉辦各類體育賽事活動，增加受眾面廣的線下線上體育賽事。」

以音樂節為例，自從疫情過後，香港2023年於中環海濱活動空間及西九文化區等地方已舉辦多場音樂節，而且場場爆滿，十分受年輕人的歡迎。音樂是無分國界的共同語言，也可以連結喜歡不同文化的人聚首一堂。香港是一個充滿活力和多元文化的城市，擁有著多種類型的音樂節，也能吸引來自世界各地的旅客及愛好音樂的人士。由此可見，香港文娛產業消費力強且需求潛力大，政府應考慮如何從國際宣傳，行業人才，資金供給及相關政策優惠為香港文娛產業打下更結實的基礎，發揮香港獨特的中西合壁軟實力。

後疫情時代，政府在應對經濟不確定性的挑戰上，不應僅僅依賴補貼措施，而應考慮更多元的對策。香港作為一個國際金融中心，長期以來過度依賴金融相關行業，這使得香港的經濟結構出現了嚴重失衡和不穩定的情況。在後疫情時代的香港政府在應對經濟挑戰時，應該放眼長遠，思考如何透過刺激性政策來改革經濟結構並重新帶起市場消費力。這需要政府不同方面採取積極的措施，以實現經濟的多元化和可持續發展。只有這樣才能使香港的經濟更加穩定、強大並適應未來的挑戰。

作者嚴澤航是公共政策碩士，英國特許公認會計師，經民聯港島南支部副主席。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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