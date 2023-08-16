來稿｜「體制人」當選　符合人民期望

新加坡自1993年開始才實行民選總統制度，先前都是由國會委任的。這一制度的改變，是為國家設立更好的體制，預防出現不負責任的民粹政府，隨意揮霍國家儲備金。因此，無論是現在或未來，政府要動用國家儲備，必須獲得總統的事先批准，方能提取。在冠病大流行的2020年，新國政府曾動用國家儲備金來保經濟、保飯碗，協助企業、人民度過這一困難時期。動用儲備金都獲得總統批准，說明這一制度的有效運作。



來稿作者：陳文坪



新加坡共和國現任總統哈莉瑪將在下個月13日任期結束。隨着新國政府頒佈民選總統選舉令，選舉隨之進入狀態。提名日在8月22日，如果有超過一名候選人獲提名，投票日定在9月1日。當天也是公定假期，方便公民前往投票。

在新加坡，要成為總統候選人，不但品行需要優良，執行能力也要強。才華、才幹、才能更是不能少，可以說「比優秀生還要優秀」，才達到基本要求。

新國主管公共服務的教育部長陳振聲今年5月書面答覆國會詢問時說，目前有大約50名公職人員可能符合參選總統的資格。而有意參選總統的公職人員必須擔任要職至少三年，而根據憲法，符合資格的要職包括：部長、大法官、國會議長、總檢察長、公共服務委員會主席、審計長、主計長、常任秘書或法定機構要職者等。

陳振聲也提到，新國共有超過1200家企業的股東權益超過5億元，曾在這些企業擔任最高執行職位的人也可能符合參選資格。同樣的，來自私人企業的有意參選者也必須擔任最高執行職位至少三年。公司在他/她擔任最高執行職位的最近三年內，年均股東權益必須超過5億元。除此之外，有意參選者在公司擔任最高執行職位期間，公司必須是淨盈利，在他/她卸任後的三年內也不能清盤或破產等條件。

由此可見，在新加坡要符合資格成為總統候選人，門檻之高，非普通市民（選民）可以參選的。但從另一方面來看，說明總統地位的崇高性與重要性，也是事實。

至8月13日為止，只有4人公開表態有意參選今年的總統選舉。他們是，前國務資政尚達曼、企業家吳振華、新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松，以及職總英康前總裁陳欽亮先後表示有意參選。從這裏可以看出，符合資格的人選雖有不少，但真正想參選的人卻不多。在獅城從政這差事，需要熱誠、付出、恆力、堅持等，缺一不可。

任何有意參加總統選舉，都須提交「總統候選人合格證書申請」。只有通過資格審查後，達到參選總統的基本條件，當局才會向參選人發出「總統候選人合格證書」。否則，只能到此為止。至今雖有4人表態參選，只有前國務資政尚達曼自動符合參選資格，另外三人能否獲頒合格證書仍未知。最終的申請等審核結果會在提名日前公布。

從民選總統制度1993年實行至今已有30年。總統任期六年，共經歷5任總統，分別是已故王鼎昌（首任）、已故納丹（第二、三任）、陳慶炎博士（第四任）、哈莉瑪（第五任）。從這些總統的「出身」來看，他們都來自於體制內的人選。也就是說，他們在當選總統之前都在政府體制內任過要職。可以這麼說，他們對政府如何運作、如何制定及推行政策、如何團結人民、如何與外國政要打交道、如何在國際社會為新加坡爭取國家利益，他們過去的從政經驗都能發揮出很大作用。因此，歷任總統，在卸任後，都獲得好評與人民的愛戴。

可見，從體制內走出來的總統參選人，對以上多項內容都有深入及充分的了解。這也是來自於體制裏的人選優勢。而這一優勢，也能惠及國家與人民。符合多數人的願望。

過去五屆總統人選都「出身」於體制裏，說明體制內的人選比起「體制旁」或「體制外」的人選來得受支持。從這一點分析，今後的總統來自於體制裏的人選，也不足為奇，這對國家與人民也是有利的。

新國民選總統雖是看管國家儲備金的第二把鑰匙。但一國總統，也是代表國家軟實力的重要組成部分。總統是國家元首，也是代表國家的象徵；關乎團結國家、人民的利益，也是協助政府施政綱領的倡議者。因此，個人的一票看似無關緊要，其實是至關重要。關乎國家、關乎社會、關乎未來，謹慎是必要的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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