來稿｜改變住屋政策　獅城防患未然

8月9日是新加坡國慶。而每年國慶群眾大會一般在8月下旬舉行，這場大會是新加坡政府總理的重頭戲。他除了向人民說明政府近期所取得的政績，更重要的是向人民報告政府未來的一些施政方針與重點。



8月20日舉行的國慶群眾大會也不例外。新加坡總理李顯龍在會上宣佈新的施政舉措：推出「共同前進配套」照顧夾心層一族、讓年長者家園更宜居身心更健康、讓更多人負擔得起地點優越的組屋（住房） 、提供更多援助應對生活費上漲和勞動市場變化、領導班子交接「回到正軌」。這些都是政府未來施政重要課題的一部分。



來稿作者：陳文坪



而當中要「讓更多人負擔得起地點優越的組屋」，意味着新國58年來住屋政策的一大改變，並對公共房屋政策作進一步優化。消息宣佈後，受到多方的關注。

新加坡是個蕞爾小國，又是高度發展社會。在約728平方公里的土地上，須規劃成各種各樣需求的土地用途，如工業區、軍事區、服務區、組屋區、休閒區、公路、鐵路、機場、公園、綠地等等，的確是不容易的一件事。換句話說，任何一個項目用地的增加，就意味着其它用地就必須減少。

以公共組屋（住屋）為例，經過近一甲子的發展，新加坡從南至北、從東至西所有的市鎮幾乎都是新時代的樓房，而且達到了「飽和」狀態。這裏的「飽和」指的是，供用來建造大片區樓房的土地而成為新市鎮已經是「鳳毛麟角」了。因此，只能在現有的市鎮區內尋找或徵用土地來興建樓房，以滿足人民的需求。特別是公共住屋建在優質地點，如何滿足中低收入人民的需求，更是一大挑戰。

正是如此，土地價格是決定房子售價的一大因素。建築成本與人工成本是另一大因素。自2020年新冠病毒大流行後，供應鏈中斷，導致人工成本、建築材料一度上漲20%至30%。再加上2022年的俄烏戰事，全球能源短缺導致價格更是高企難下，連帶各式成本上漲，生活費也越來越高，對中低階層人民的衝擊非常明顯。

在土地價格、建築材料、人工成本、能源需求不斷上漲下，新房屋的售價肯定越來越高。這對中低收入的人民是大沖擊。要想在地點優質建造的房屋買房，負擔是相當重的，甚至難以承受。如是這樣，地點優質的樓房，將成為高收入者的「地盤」。久而久之，低收入階層將被「靠邊住」，形成兩級分化。

政府預感如不採取行動，必將出現事態的嚴重性，即地點優質的住房因樓價高，中低收入者難以負擔，都被高收入者擁有，對社區和諧、社會發展、社稷穩定是不利的。

正是如此，李顯龍在國慶群眾大會宣佈，為讓中低收入者也能在地點優質的地方買得起樓房，從而達到住房政策的初心，即「和諧社會、人人買得起房子、各族同胞的融合」。政府決定提高中低收入者購房津貼，讓他們也有能力買得起在地點優質的樓房。

另一方面，也對這些地點優質的樓房採取更多限制措施。如購買者須住滿10年（原本是5年）才可出售，而要購買這些二手房的人民，其家庭收入也不能超過1萬4000元（之前是不設限制），還有，居民售房時，政府將收回先前給予屋主的買房津貼。也就是說，雙方都要符合當局規定的條件後才能買賣。這一政策的改變，將讓「居者有其屋」的政策更加的完美、完善、完整。

政府洞察先機，發現問題後，積極尋找對策，加以解決。不是等到事態嚴重後，才來介入。這就是政府杜絕後患、防微杜漸、未雨綢繆、防患於未然的施政理念。

一年一度的國慶群眾大會，是新國總理向人民報告施政的方略，讓人民了解政府未來一系列工作的重心。措施中的優化政策、關懷長者、協助國人、輔助措施，以此來加強人民凝聚力、向心力，這也是推動國家發展、向前邁進的一股支持力量！

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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