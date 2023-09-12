楊莉珊｜中央領導小組出台　大灣區規劃有望「開Turbo」

「粵港澳大灣區規劃」自2017年首次提出至今，雖然香港與鄰近地區積極宣傳、努力參與，但大灣區發展始終不溫不火。雖有一定成績，但距離東京灣區、舊金山灣區等「示範單位」仍有明顯距離，當中最主要的原因可能就是區域協調發展問題。國務院日前公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，同時宣佈要在中央區域協調發展領導小組(設在發改委)領導下，統籌推進深圳園區重大事項。



繼「粵港澳大灣區建設領導小組」之後，又一個領導小組出陣，會否為推動大灣區建設步伐帶來更大助力？是個值得觀察的問題。筆者對此頗為樂觀，認為在國家統一領導下，可以更有效協調各方力量，將不同發展規劃之間的摩擦降到最低，有望協助大灣區規劃「開Turbo」全面加速，協助灣區城市群發揮優勢，率先走出經濟復甦的新道路。



來稿作者：楊莉珊



國家發展改革委黨組成員郭蘭峰日前表示，國家有一系列區域發展策略，黨中央決定把相關重大戰略領導小組合併為「中央區域協調發展領導小組」來統管，是要把黨對一切工作的領導，要從更高層面、從戰略、從全局上來謀划這些區域重大戰略。中央發改委有系統的統籌各個戰略之間的重大政策，粵港澳大灣區建設領導小組也會歸併至領導小組，筆者以為，中央看到了過往區域發展效果緩慢的關鍵問題就在於城市發展不同步，並希望透過「全國一盤棋」的思維來統一解決問題，大灣區的發展速度理應從中受惠。

國家自從十八大以來，習近平總書記親自謀劃、部署、推動一系列區域重大戰略，包括京津冀協同發展、長三角一體化、長江經濟帶、黃河流域生態保護和高質量發展、粵港澳大灣區建設、海南自由貿易港等一系列重大舉措。然而全國區域大發展的同時也發現，各自推進的同時也產生很多區域合作上的不和諧。於是二十大之後，黨中央決定把這些重大戰略領導小組合併為「中央區域協調發展領導小組」，這樣可以從更高層面的全局戰略來管理這些區域發展大棋局。

這樣的安排可以讓每個發展戰略之間的協調、互動更加制度化與具體化，既可以避免惡性競爭，也可以推動良性互動，一方面提升發展效率，同時又提高共贏共利的良性協同效應。

粵港澳大灣區規劃也將列入其中，有關的重大部署、規劃、政策、項目以及年度工作安排，都可以得到中央統一協調並解決重要問題，督促落實重大事項。據介紹，當研究涉及港澳的重大戰略議題，小組也將邀請兩地特首以及相關專家參加會議，確保特區聲音可以在國家層面被充分考慮，並根據不同工作方向，成立專責小組或部門聯席會議機制來具體推進。

這次國家關注到的深港河套地區發展規劃，便是一個典型例子，兩地就如何發展河套地區已經互動多時卻仍未有結果，這次中央特別邀請政務司司長陳國基出席國新辦記者會，與中央官員一同講解河套區創科發展，就顯示出香港在這個發展規劃當中有關鍵角色。雖然這次公布的內容著重深圳區園區發展，邀請香港官員出席很大可能是未來的「下集」便是香港園區的發展，兩個園區應該是一併考慮，因此深港在這方面將緊密合作。

「港深合作，融入（國家）發展大局」，「河套深港科技創新合作區」算是中央級粵港澳工作小組的頭炮，可以打破城市間的行政壁壘，從更高層次協調工作，有望明顯提升效率，這樣的效果值得期待。

作者楊莉珊是全國政協委員、中國香港（地區）商會主席。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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