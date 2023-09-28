來稿｜響應一帶一路倡議　香港拓展大馬市場可扮演更關鍵角色

剛結束的一帶一路論壇和行政長官李家超的馬來西亞之旅均成功為香港和沿線國家帶來更多互惠互利的發展機遇，而香港也在論壇和官訪中取得豐碩成果，成功簽署多份合作備忘錄或協議，進一步增強香港與一帶一路發展國家的經貿聯繫和合作關係。



筆者認為香港可更進一步加強與馬來西亞的經貿聯繫和合作關係，目光不應只停留在吉隆坡和柔佛州，而是放眼於其他高增長、大市場、物產富饒和具有發展潛力的邦或州屬，如檳城、霹靂、砂拉越和沙巴，進而推動香港與馬來西亞在金融、旅遊、服務業、創新科技和製造業等多領域互惠互利的合作，以行動和具有更廣闊的國際和區域視野來響應一帶一路倡議。



來稿作者：鄺卓睿



近日，馬來西亞前財政部長兼執政聯盟國會議員林冠英與多名檳城政商界領袖公開呼籲馬國首相拿督斯里安華支持在檳城設金融特區，積極發展金融業和大力發展服務業，以讓檳城成為馬來半島北部的金融中心。筆者認為這項建議會獲接納，甚至獲馬來西亞聯邦政府的積極支持。

檳城的工業用地儲備已所剩無幾，之前一直賴以為生的製造業投資也因工業用地的缺乏而減少。面對如此狀況下，檳城就算如何努力也難以吸引更多外資。因此，關於建設檳城為北馬金融服務中心是檳城唯一的出路。

支持檳城建北馬金融特區倡議

與霹靂州展開深度合作參與當地投資建設

香港在這方面是具有得天獨厚的優勢，而且檳城的地理位置極佳，高端科技、旅遊、餐飲、航運和物流等領域正逢勃發展中，對金融服務的需求也倍速增加。筆者認為如果香港能把握好這個機遇，與馬來西亞聯邦政府和檳城州政府展開合作，推動檳城成為馬來西亞北部金融中心，那麼不但能夠鞏固香港的國際金融中心地位，也能讓香港企業和金融服務公司得以拓展市場和發展機遇，讓香港和檳城兩地得以擴展優勢，順道帶動檳城經濟發展。由此可見，香港理應把握機遇，積極參與和響應在檳城建立金融特區，讓兩地得以實現互惠共贏。

除了可探討與檳城合作建立金融特區外，特區政府也應主動與鄰近檳城的霹靂州展開合作，探討兩地在清真產業、旅遊業、農業、教育和中高端工業的發展機遇和合作空間，推動更多互惠互利的合作，讓港霹兩地實現互惠共贏和攜手合作。霹靂州過往是馬來西亞的天然資源和工農業大州，但隨著錫產業倒閉和工農業發展因時代轉變和與歐美經濟體有糾紛而慢慢式微，經濟發展落後於檳城和雪蘭莪。

不過，隨著霹靂州政府推動「霹靂州繁榮發展計劃2030」，雄心勃勃地發展工業和旅游業，加上當地的地價比起檳城和雪蘭莪來得十分便宜，霹靂州絕對會是下一個能生金雞蛋的地方，成為另一個「深圳」。筆者認為香港政府也積極鼓勵本地企業或機構參與投資當地備受政府支持的食品製造業、數碼科技、礦產、電子工業、智能農業、醫療設備、製藥和汽車製造發展。

在運輸發展方面，香港也可與霹靂州的紅土坎港口碼頭、怡保機場和怡保貨運終站展開戰略合作，鼓勵航空公司考慮開拓往來香港和怡保的航線和港口升級工程合作，拓展發展機遇和促進兩地更緊密聯係，亦可為香港和霹靂州帶來額外財富，進一步鞏固兩地的獨特優勢。在此基礎上，香港亦可協助開發霹靂州的旅遊資源，分享發展旅遊產業的經驗，從而帶動兩地的旅遊業和相關服務業的發展。

促進本港與東馬兩邦的聯繫

看好婆羅洲未來發展

另一個值得關注的地方是東馬兩個剛恢復為邦的砂拉越和沙巴。這兩個地方擁有著龐大的物產和天然資源，而且靠近印尼新首都東加里曼丹省。砂沙兩邦擁有豐富的天然資源，特別是在木材、石油化工和礦業，而且砂拉越的經濟總量也位居馬來西亞頭五位，是馬來西亞的經濟重鎮。隨著砂拉越政府有意大力發展航運、高科技工業、基建發展和旅遊業，香港可在這些地方扮演關鍵角色，參與在這些領域發展的同時，亦可考慮開通香港往來古晉的航線。

特區政府亦可與砂沙兩邦政府展開合作，共同發展郵輪碼頭、鐵路建設事業、基建工程、能源輸出、醫療產業、教育和文化交流，促進香港與砂沙的交流和聯繫，共同推動香港和東馬的發展，為本港企業拓展商機的同時，亦能造福兩地人民和工商賢達。

總括而言，香港在北馬和東馬的發展可扮演更關鍵角色，而且這些地方的發展機遇和商機十分龐大，值得我們深入探討和研究。香港須更積極參與一帶一路發展倡議，並且以行動響應倡議，加強與「一帶一路」沿線國家和地方政府的合作，為香港拓展機遇及創造商機的同時，也能造福當地人民和工商發展，實現互惠互利和合作共贏。

來稿作者鄺卓睿是香香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表所屬團體的立場，並與香港01無關。



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