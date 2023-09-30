來稿．香港地方志中心｜蝴蝶天堂值得保育　鳳園成政策試點

還記得從小學升上中學的時候，心中非常興奮，覺得可以學習到香港的地理環境，明白自己居住的地方是怎麼樣子的，而我最愛就是香港的蝴蝶。



來稿作者：邱榮光



大埔鳳園是香港的蝴蝶天堂，現時香港錄得約245個蝴蝶品種，單在鳳園就有約220種蝴蝶，佔全港品種約九成。

鳳園一帶早年屬於新界村民的私人土地，因大批農民移民到外國而荒廢，導致整體生態價值下降，有些外國人更前來捕捉蝴蝶，之後製成標本販賣，令本港保育人士十分心痛。1980年時，政府把該處約42公頃土地劃為「具特殊科學價值地點」，限制各項發展活動以留作保育。2004年政府推出「新自然保育政策」及管理協議計劃，由非政府機構向政府申請資助，與土地擁有人簽訂管理協議。當年鳳園被列為優先保育地點，我成立了環保協進會，與政府、業主一起探討如何保育鳳園內的蝴蝶。

環保協進會在過去二十年間，一直努力從事各種蝴蝶保育及生態教育工作，包括蝴蝶普查、環境監察、標放蝴蝶、生態及文化導賞活動、推廣蝴蝶保育等，結果成功令鳯園蝴蝶保育區保育了香港245種蝴蝶的90%。

鳳園作為社區自發保育工作的先驅，也成為了政府新自然保育政策的試點項目。鳳園的保育工作不單增强了社區的生態價值和承載能力，更與社區不同士緊密互動，又培養了大批義工，把保育訊息傳遞出去。

在2012年，鳳園的同工碰上一隻從日本遠渡重洋到達香港的蝴蝶，這份缘，讓邱博士和鳳園的一班蝴蝶保育專家開展了香港、內地、台灣、日本和澳門的國際合作，共同對這神奇的蝴蝶遷徙作出研究。

環保協進會最近推動的蝴蝶城市「點、線、面」工作，就是透過建設不同的蝴蝶園作為「點」，由於蝴蝶會不同的「點」往來，從而形成飛行路「 線」，眾多的「線」會編織成「面」。不同區份會有不同的「面」，香港亦會因此變成一個美麗的蝴蝶城市，增强生物多樣性。這個構思已成功實踐出來，因現時已有接近80間學校，商場，機構等参加這項計劃，有關構思亦讓環保協進會獲得HKMA的2023創新獎。

我們希望這生態願景，能夠形成蝴蝶效應，讓大灣區及國內外各地参與，共同為世界的生態多元化和可持續發展作出努力。

作者邱榮光博士是環保協進會總幹事，獲得HKMA的創新獎和建築師世界大會2023的國際宣言，VTC和香港園藝學會向其頒與榮譽院士。香港地方志中心邀請參與編撰《香港志．自然》的專家學者撰寫一系列趣味短文，介紹香港自然歷史的相關內容。內容僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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