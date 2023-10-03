來稿｜別讓齊撐照顧者淪空洞口號　社署須認真反思且務實求變

社會福利署（以下稱：社署）上週舉辦了「齊撐照顧者行動」的啟動儀式，正式展開為期三年的全港宣傳活動，旨在肯定照顧者的貢獻、推廣對照顧者的關懷，並呼籲社會各界一同提升對照顧者的支援。在儀式上，政府宣布了一系列支持措施，包括設立24小時照顧者支援專線、推出一站式照顧者資訊網、強化暫托服務空置宿位查詢系統、恆常化關愛基金下支援照顧者的計劃、向長者和殘疾人士的照顧者派發一萬張海洋公園門票等。



儘管這些措施看似是積極的，但實際上，這些措施不但缺乏真正的關切、尊重和支持對照顧者的需求，亦與以往的支持措施幾乎無異，甚至可以說是毫無新意和無實質幫助，無法紓緩照顧者的壓力和困難。因此，社署需要認真反思，實事求是地投放資源，以真正支持照顧者和改進社會福利服務，而不是推出毫無效益的新計劃和新項目，浪費寶貴的公共資源。



來稿作者：鄺卓睿



社署的支援措施僅針對照顧長者和殘疾人士的直接照顧者，而忽略了其他群體的照顧者，如長者日間護理中心職員、特殊學校職員和教師及安老院舍員工等。此外，照顧者的辛勞工作還未受到應有的認可，社署尚未建立專屬於照顧者的服務和數據統計，以供政策規劃之用。部分支援措施更是不能照顧者面對的困難，反而讓人質疑社署的判斷力、執行力、全盤規劃的能力及了解照顧者需求的理解能力。以派發海洋公園門票為例，這看似是政府的善意之舉，實際上不但未能解决照顧者所面對的挑戰，而且讓照顧者們感到不滿，認為政府根本沒有真正理解他們的需求，只會用這種流於表面的獎勵方式來掩蓋未能提供足夠支持和資源的事實，更是忽略他們一直以來需要的尊重、理解和支持。

就設立「照顧者支援專線」及一站式照顧者資訊網站而言，這些舉措在實際執行上與過去政府的應對方式並無太大差異。雖然建立支援熱線和網站理論上對照顧者帶來一些幫助，但是否能真正解決照顧者面臨的問題，確保相關服務的可用性、效益和可持續性，仍是一個巨大挑戰。新設的支援專線雖然由專業社工負責接聽，但社署可提供的緊急支援、輔導和外展服務已經或接近飽和，無法滿足現有服務的需求，更不用說新專線服務可能帶來的需求。

過去的專線服務亦已顯示出跨部門協調問題和服務承諾未達標等問題，而在這次的專線服務中，社署似乎未提供解決這些問題的具體方案。所謂的諮詢和支援在實際應對突發意外或緊急情況時，對照顧者來說似乎未能提供實際幫助，甚至可能產生反效果。至於一站式照顧者資訊網站，似乎存在資源重複的問題，因為社署已經有相關網站提供資訊，而其他機構也提供類似的網站和服務。這顯示社署提出的支援措施實際上未能提供多大程度的幫助，甚至未能掌握其他社福機構所提供的服務種類。此外，這些服務和獎勵似乎難以接觸到隱蔽的照顧者，因為大多數服務要求照顧者主動尋找，而社署似乎只是等待照顧者自行尋找服務和支援，這種方式明顯並不理想。

社署多年來一直強調「以人為本」的理念，力求提供優質的社會福利服務。然而，上述措施似乎反映出社署總部與社會實際脫節，政策制定和執行中更是嚴重忽略了眾多問題和照顧者的需求。社署總部宣稱與地區辦事處和不同團體保持密切聯繫，以幫助社署總部更好地制定社會福利政策。但從最新公布的措施來看，社署總部似乎比一些有前瞻性思維的地區辦事處滯後，例如西貢及黃大仙區、觀塘區和東區及灣仔區等，且缺乏全面的規劃、政策創新和支持照顧者的勇氣。這種情況下，社署總部的做法和思考是否符合市民期望，是否能夠踐行社署一直以來強調的理想、價值觀和使命？

為實現這一目標，社署須嚴肅檢視和改進其政策制定和執行流程，確保更好地滿足社會需求，並提供照顧者所需的支持。此外，社署應建立一個「以照顧者為本」的福利政策，以在照顧者相關政策方面取得更大突破。除了密切與地區辦事處和社會各界的合作，這也需要政策的靈活性和改革精神。這包括建立一個「照顧者流動數據庫」和一份「照顧行業工作者名冊」，以協助政府深入了解照顧者的數量和需求，從而制定相應的政策，主動回應照顧者所需面對的挑戰。這個數據庫的設立亦可以協助社署設立一個為不同照顧程度和對象的照顧者一個相應的全方位津貼，而這些津貼不應僅僅針對低收入家庭的照顧者，而是關注不同背景的照顧者，以助他們面臨各種困難和需要。津貼的適用範圍不能只是局限於生活開支，而是包括包含尋求心理輔導、情緒支持、治療、職業規劃等多方面的服務費用，並應考慮到交通需求、參加培訓課程以提高照顧技巧，以及購買設備以更好地照顧被照顧者等開支。

此外，社署應該積極與其他政府部門、商界團體和社會福利機構合作，以提供更便利的交通服務，增加更多無障礙和長者友好的設施和服務。同時，社署應積極推動更多的「政府-商界-社會」三方合作的在地旅遊和社區參與計劃，使長者、殘疾人士以及他們的照顧者能夠參與更多社會活動，有助於提高他們的身心健康。儘管香港已經看到一些商會和社會福利機構積極參與這種模式的合作，但社署似乎一直缺乏積極參與的行動，這是非常可惜的。

在短至中期內，社署應積極評估現有的長者和支援肢體弱能以及殘疾人士的服務，以確保它們是否符合社會的轉變和需求。這可以通過數據庫的分析和推算來實現，進而協助社署整合和優化現有的服務，以提供更優質的支援給照顧者、長者、肢體弱能人士和殘疾人士。另外，社署應評估地區福利辦事處及其附屬服務單位的效益、可持續發展和人力資源等方面，並積極推動地區福利辦事處的改革。社署應該考慮增加地區福利辦事處的數量，以確保每個地區都有一個專門處理社會福利事務的地區專員，並確保每位專員都配有一支優秀和人才濟濟的工作團隊。這將有助於更好地滿足當地照顧者和其他相關利益持份者的需求，提供更優質和全面的社會福利服務。同時，社署應建立支援機制和輔導服務，以幫助那些患有情緒疾病或需要職業規劃的前線社工。在擴展新服務的同時，社署也應該避免減少現有服務的範疇和減少現有項目的人手。这些措施將有助於社署更好地滿足社會的不斷變化的需求，提供更適切的支援服務。

長遠來看，社署應重新思考其角色，並且好好反思如何有效使用現有的政府和社會各界的資源，而非一味依賴政府資源來提供社會福利服務，又或是只顧著做一些形象工程及毫無益處的馬拉松式或是大會堂式會議。特別是在支持照顧者、長者和殘疾人士的工作方面，社署應思考如何積極促使社會各界更積極參與，共同支持這些關鍵領域的發展和需要。社署可以參考澳加地區的成功實踐，為照顧者提供專業和適切的服務，同時提供專業培訓，以提高照顧行業工作者的技能水平。此外，社署還可以為這些工作者提供專業認證和支援服務，以確保他們受到應有的尊重和支持，並為他們提供更好的待遇。最後，社會各界不能將照顧者的責任視作理所當然，更是不能對照顧者進行道德綁架。社會大眾應該要好好尊重和支持照顧者，讓他們能夠更有尊嚴地自主參與照顧和其他社福工作，這些改變將有助於香港建立一個更具共融性和關愛的社會，並成為其他國家和地區學習的對象。社署亦能透過這些改變，實現重現昔日輝煌的理想，並貫徹落實之前所定下來的目標，更好地實現社署的理想，提供優質的社會福利服務。

作者鄺卓睿是香香港群策匯思常務理事，澳洲國立大學碩士，曾在澳大利亞國際事務研究所工作。文章的內容僅代表作者個人觀點，不代表所屬團體的立場，並與香港01無關。



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