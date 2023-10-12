來稿｜新加坡也有「天災」

地理位置處於赤道上的新加坡，向來風調雨順。沒有洪水濤濤的洶湧、沒有天搖地動的震災、沒有嚴重的旱情、也沒有颱風龍捲風破壞的險情等等。可以這麼說，生活中的大自然災害，獅城都得到「眷顧」，遠離天災。中華文化精髓成語『風調雨順』，獅城一方是獨享的。



雖說如此，新加坡也會出現人為的「天災」。每年的5月過後，鄰國印尼的商企、農人為了耕種土地，種植作物，都是採取原始的、方便的、快捷的「最佳」方法來開墾土地，即放火燒山（芭）。這種方式對他們來說是最省時、最簡便、低成本、效益大的一種土地耕作。



來稿作者：陳文坪



放火燒山（芭）一來節省人力、人工，二來增加土地的肥沃，三來可以殺害病蟲，有利植物生長。對商家、農民來說，可說是一舉數得，何樂而不為呢？

而印尼一些不法商人為節省成本，特地將數千公頃、甚至更大面積土地裏的樹木、草叢付之一炬，讓它狂燒，任憑大火肆虐，綿延開來。大面積的焚燒行動，卻造成了另一個嚴重問題。燃燒後飄浮在空中的煙霾，在風力的助威吹拂下飄洋過海，越境「侵犯」，造成對他國（方）空氣、環境的污染，對人們的健康也造成嚴重傷害。

作為印尼鄰國的新加坡，過去20年來，幾乎每年都必須「分享」從跨境飄來的煙霾。（冠病大流行三年暫停，煙霾今年又開始飄洋過來獅城了。）特別是當風向轉變時，煙霧不斷的飄送到新加坡的上空，灰濛濛的煙霾使原本是藍色的天空在一夜之間徹底的改觀、改變。灰濛濛的天空，讓人的眼睛有種視線的模糊，好像天空被烏雲密佈所籠罩，如同暴風雨來臨前的「無助」。

國土廣袤的印度尼西亞，開墾土地種植還是用最簡單的思維，就是一把火點燃後，讓它自己熄滅。但是，煙霾就像千里送「白雲」一樣隨風飄來獅城上空。污染指數上升到不健康水平而嚴重影響人們的正常生活。其實，不單單新加坡受煙霾「入侵」，東南亞許多國家都受到印尼燒芭而煙霾「漂洋過海來看你」的困境。過去一些國家受影響的程度是50米之內看不清前方視線，污染指數高達1000點的可怕現象。

東盟雖設有跨境環境污染工作委員會，但不法商家、企業總是利用一些漏洞進行燒芭，印尼地方政府對傳統耕種方式也無改進。地方政府甚至「敷衍搪塞」，毫不買賬，用拖延時間來加以處理燒芭火點。

回顧印尼總統佐科2014年上任初期，為避免霾害重卷造成對鄰國的空氣污染，曾採取強硬姿態，下令軍方、警方及減災署等相關機構全力預防和制止火災擴散，並稱將開除任何未能解決森林和陸地火災的官員。然而，多年過去，還是無法解決。今年煙霾還是再度「犯境」獅城、馬來西亞。10月7日，獅城污染指數已超過100點以上，達不健康水平。馬來西亞首都吉隆坡的蕉賴和森美蘭州的汝來、柔佛巴西古當、拉慶、峇株巴轄的空氣污染指數更超過150點。

媒體報道，印尼總統佐科10月8日表示，林火引起的煙霾有可能會擴散。他下令軍人和警察最高官員，採取快速措施解決煙霾問題。這一態度值得讚賞，也獲得支持。

其實煙霾早已飄向新馬領空，影響兩地人民的生活。而印尼領導人還處於「未知狀態」，否則怎能會表示「煙霾有可能會擴散」的措辭用語？

煙霾不但是環境公害，也對印尼當地人民及環境衛生造成最直接的傷害。對任意燒芭的商家、企業，應該給予徹底的取締，對無法制止燒芭的當地政府官員，以最嚴厲的手段加以處分，才能起着震嚇作用。不過，幾年過去，煙霾不斷，未有政府高官受到處分的報道。

解決新加坡的「天災」霾害，冀望印尼政府更加重視環保，推出更嚴厲的法律條文，並在執行力方面採取更嚴格執法，打擊燒芭這一傳統陋習。或許才是解決困撓着煙霾「入侵」造成傷害的重要因素。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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